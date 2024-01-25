Власти Токио решили построить убежища на случай ракетных атак

В Токио в центральном районе Минато власти приняли решения начать строительство подземных убежищ для эвакуации населения в случае ракетной атаки. Об этом в четверг, 25 января, сообщает газета Yomiuri.

Убежища планируется разместить на складе станции метро Адзабу-Дзюбан в центральном районе Минато. Его планируется реконструировать с целью размещения людей.

Также власти рассматривают возможность использования для этих целей части многоярусных автомобильных парковок, расположенных на относительно большой глубине под землей.

Помимо воды и продуктов питания, такие укрытия будут оснащены вентиляционным оборудованием, источниками аварийного энергоснабжения, средствами связи и другими вещами, необходимыми для обеспечения длительного пребывания людей, добавили в издании.

Реализация проекта начнется в следующем финансовом году.

Ранее, 19 января, КНДР испытала подводную систему ядерного оружия «Хэиль-5-23». Испытание проведено в ответ на трехдневные объединенные военно-морские учения США, Японии и Южной Кореи у острова Чеджудо.

15 января Северная Корея успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

За день до этого произошел пуск баллистической ракеты КНДР. Тогда об этом сообщили в японской береговой охране и призвали суда, находящиеся в регионе, не приближаться к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также подтвердили запуск оружия в Японское море.

Япония выразила протест в связи с запуском баллистической ракеты КНДР. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал распоряжение уточнить подробности запуска и обеспечить безопасность морских судов.