Хозяин кота Твикса сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении проводницы поезда

В отношении проводницы, которая высадила кота Твикса из пассажирского поезда во время стоянки в Кирове, возбудили уголовное дело. Об этом 25 января сообщается в Telegram-канале «Твикс. Информация от хозяина».

«На сегодняшний день возбуждено уголовное дело. Составлен протокол допроса потерпевшего Эдгара (хозяин), также протокол допроса свидетеля Евгения (перевозчик кота). Следственными органами возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

При этом не указано, по какой именно статье возбуждено уголовное дело. Информации от силовых структур пока нет.

Случай с котом Твиксом, которого вышвырнули из вагона на остановке в Кирове, произошел 11 января. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп животного нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс. Кот, предварительно, умер из-за укуса собаки и обморожения. В беседе с «Известиями» 21 января Гайфуллин отметил, что лично покупал билет на поезд своему питомцу, но при посадке в поезд наличие кота не проверяли.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

В РЖД 20 января принесли извинения и заявили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из состава по пути следования. В компании добавили, что к трагедии с котом Твиксом привели отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, а также стечение обстоятельств.

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность. 23 января проводницу, которая выкинула из поезда в сугроб кота, отстранили от работы на время расследования случившегося.