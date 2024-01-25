BI заявил об отсутствии у США средств для ремонта поставленной ВСУ техники

Американское вооружение на Украине начинает работать с перебоями, поскольку у США нет денег, которые можно было бы направить на ремонт. Об этом сообщил портал Business Insider в среду, 24 января.

«Проблема вызвана тем, что конгресс приостановил дополнительное финансирование для Украины, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку того, что уже есть», — сказано в публикации.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер объяснил на брифинге, что в настоящее время Киев может не ожидать помощи от Вашингтона, потому что средств на поддержку не осталось. Однако он не уточнил, с каким именно вооружением возникли проблемы и какие системы нуждаются в починке.

Ранее, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече контактной группы по военному содействию Киеву, призвал западные страны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет.

В этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты, которые неспособны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

В конце 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.