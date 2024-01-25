Реклама
Прямой эфир
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Происшествия
Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
Франция отклонила запрос РФ о проведении 24 января заседания СБ ООН по сбитому Ил-76
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Брянской областью
Мир
В ООН выразили сожаление из-за крушения самолета Ил-76
Мир
В Белом доме прокомментировали атаку ВСУ на Ил-76
Общество
Суд арестовал участника нападения детей на соседа на юге Москвы
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей
Мир
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
Экономика
В Минпромторге сообщили о снижении цен на яйца и куриное мясо в России
Общество
Россиянам рассказали о возможности бесплатно получать лекарства
Сюжет:

BI заявил об отсутствии у США средств для ремонта поставленной ВСУ техники

BI: у США нет средств на ремонт уже поставленной ВСУ техники
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское вооружение на Украине начинает работать с перебоями, поскольку у США нет денег, которые можно было бы направить на ремонт. Об этом сообщил портал Business Insider в среду, 24 января.

«Проблема вызвана тем, что конгресс приостановил дополнительное финансирование для Украины, что блокирует не только новую помощь, но и постоянную поддержку того, что уже есть», — сказано в публикации.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер объяснил на брифинге, что в настоящее время Киев может не ожидать помощи от Вашингтона, потому что средств на поддержку не осталось. Однако он не уточнил, с каким именно вооружением возникли проблемы и какие системы нуждаются в починке.

Приграничное расстройство: миграционный кризис в США лишает Украину денег
Байдену приходится выбирать между поддержкой Киева и голосами латиноамериканского электората

Ранее, 23 января, министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече контактной группы по военному содействию Киеву, призвал западные страны предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракет.

В этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты, которые неспособны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

В конце 2023 года координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024