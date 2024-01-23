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Пентагон призвал западные страны предоставить Украине больше систем ПВО

Пентагон: группа западных стран должна предоставить Украине больше систем ПВО
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Фото: сommons.wikimedia.org
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Контактная группа западных стран должна предоставить Украине больше систем ПВО и противоракет. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на встрече контактной группы по военному содействию Киеву, проходящей в онлайн-формате 23 января.

«Я призываю группу изыскать [средства], чтобы предоставить Украине больше <...> систем ПВО наземного базирования и противоракет», — сказал он.

Министр также отметил, что США не зафиксировали нецелевого применения Украиной поставленных ей американских вооружений и продолжают следить за поставками военной помощи Киеву.

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Ранее в этот же день сообщалось, что Соединенные Штаты, которые неспособны отправить необходимые Украине боеприпасы и ракеты, проведут ежемесячную встречу с представителями около 50 стран контактной группы по оказанию военной помощи государству. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что на встрече 23 января речь пойдет о более долгосрочных потребностях. По ее словам, на данный момент США не могут оказать помощь в обеспечении безопасности, но это продолжают делать партнеры государства.

22 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие несколько месяцев станут для Украины критически важными, так как значительная часть вооружений истощается, но США верны стратегии поддержания Киева и продолжат помогать.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.

16 января американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что у США нет «волшебного горшочка», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе. Он признал «реальной проблемой» ситуацию, при которой конгресс не одобрит финансовую поддержку Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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