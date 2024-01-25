Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов

Три военных базы Соединенных Штатов, которые расположены в Ираке и Сирии, подверглись атаке со стороны шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Об этом сообщают 24 января представители движения.

«В продолжение нашего сопротивления американским оккупационным силам в Ираке, а также в ответ на резню, устроенную [Израилем] против нашего народа в секторе Газа, «Исламское сопротивление» в Ираке сегодня, в среду, 24 января 2024 года, совершили нападение с использованием ракет и беспилотников», ― сказано в Telegram-канале шиитского движения.

Уточняется, что вооруженному нападению подверглись базы провинции Анбар, а также на территории международного аэропорта города Эрбиль в северной части Ирака. Кроме того, была атакована американская военная база близ газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. О последствиях нападений не сообщается.

Атаки на американские базы, расположенные в государствах Ближнего Востока, участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором Соединенные Штаты поддержали Израиль.

Так, 20 января телеканал Al Hadath сообщил о том, что американская военная база Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась очередному ракетному обстрелу. Ответственность за атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

До этого, 18 января, канал Al Arabiya сообщил об уничтожении беспилотника рядом с базой США в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Иных подробностей не приводилось.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на иракскую территорию и еще 77 — на сирийскую.