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СМИ сообщили о ракетном обстреле военной базы США в Ираке

СМИ сообщили о ракетном обстреле военной базы США в Ираке

Al Hadath: «Хезболла» атаковала 20 ракетами военную базу США на западе Ирака
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Фото: Global Look Press/Ameer Al Mohammedaw
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Американская военная база Айн-аль-Асад на западе Ирака подверглась очередному ракетному обстрелу, сообщил 20 января телеканал Al Hadath со ссылкой на источник.

По его данным, по авиабазе было выпущено более 20 ракет. Корреспондент канала также сообщил о проверках безопасности в районе пуска ракет.

Уточняется, что ответственность за атаку взяли на себя ополченцы ливанского движения «Хезболла» и иракского движения «Ан-Нуджаба».

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Ранее, 18 января, канал Al Arabiya сообщил об уничтожении беспилотника рядом с базой США в Иракском Курдистане около аэродрома Эрбиль. Иных подробностей не приводилось.

До этого, 14 января, вооруженные группировки в составе шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» сообщили о проведенных атаках на три американские базы в Сирии и Ираке.

11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в этих двух странах выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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