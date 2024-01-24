В ООН раскрыли детали переговоров Лаврова и Гутерриша

Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи уделили много внимания обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 24 января сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«На встрече с господином Лавровым много внимания было уделено ситуации на Ближнем Востоке», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Лавров и Гутерриш обсудили вопросы, касающиеся США как страны, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН.

Встреча главы российского МИДа и генсека ООН состоялась ранее в этот день. Они обсудили аспекты сотрудничества России и всемирной организации, а также важность укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике, сообщала пресс-служба дипведомства РФ.

Ранее в этот день Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, заявил, что насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Также он высказался об экологической ситуации в регионе, указал на резкий рост риска эпидемий и уничтожение канализационной системы Газы.

Тогда же в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД РФ и министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.