Лавров заявил о плачевной экологической ситуации в секторе Газа

Насильственное переселение жителей сектора Газа недопустимо ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил во вторник, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

По словам Лаврова, подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах. Также он высказался об экологической ситуации в регионе.

«Оценки заставляют усомниться, что Газа когда-нибудь будет пригодна для жизни после завершения конфликта. В результате бомбардировок почвы, грунтовые воды, атмосфера уже беспрецедентно загрязнены толстым слоем из продуктов взрывов и горения, уничтоженной техники и боеприпасов, химикатов», — отметил министр.

Также Лавров указал на резкий рост риска эпидемий и уничтожение канализационной системы Газы.

Ранее в этот день в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Палестины Рияда аль-Малики. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Также 23 января Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

20 января пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.