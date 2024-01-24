Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем обсудили аспекты сотрудничества России и всемирной организации, а также важность укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике. Об этом 24 января сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
«Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», ― сказано в заявлении МИД РФ.
Также в ходе встречи глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул особую важность соблюдения соблюдения всеми сотрудниками секретариата ООН «принципов беспристрастности и равноудаленности в строгом соответствии с Уставом Организации».
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