Карман шире: сколько стоит одеться, как российская звезда на «дорожке»

Слова «дорого» и «стильно» — не синонимы, и российские звезды это понимают, выбирая образы для светских раутов. Например, Юлия Снигирь надела на премьеру «Мастера и Маргариты» платье за 350 тыс. рублей, фэшн-блогер Lova Lova посетила дорожку «Присциллы» в винтажных подтяжках Chanel за 269 тыс. рублей. Наряды поскромнее в плане цены ничуть не хуже визуально: актриса Елизавета Шакира выбрала юбку-миди не дороже 20 тыс. рублей, и в том же ценовом сегменте оказалось платье Лизы Моряк. «Известия» рассказывают, сколько стоит собраться на красную дорожку, если хочется блистать по всем правилам «коврового» этикета, и так ли много значения имеет цена красоты.

Где дорого, а где — богато

В 2024 году премьер и светских раутов пока было не очень много — медийные звезды и светские львы с львицами только раскачиваются после праздников (и нашумевшей в конце года «голой вечеринки» Насти Ивлеевой). Но и на последних событиях светской хроники есть на кого посмотреть. А заодно — оценить, сколько стоят образы звезд, тщательно избираемые стилистами для света софитов и красных дорожек.

— Стоимость услуги стилиста за сбор образа, в среднем, составляет 30 тыс. рублей. А стоимость образа может быть безграничной, тут зависит от возможностей клиента. Деньги на закупку всегда выделяются исходя из мудборда (от англ. «доска настроения»; визуальное представление будущего дизайна. — «Известия»). В среднем на красную дорожку — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если включать еще услуги всей команды и украшения, думаю, выйдет от 500 тыс. рублей как минимум, — делится расценками имиджмейкер и стилист Анастасия Плотникова, в портфолио которой значится работа с Юлей Гаврилиной, Artik&Asti, Егором Кридом и Идой Галич, Мией Бойко.

24 января актриса Елизавета Шакира пришла на премьеру «Присциллы» в кинотеатре «Художественный» в юбке миди цвета металлик — и она подозрительно похожа на модель Fashion Rebels почти за 18 тыс. рублей (без скидки). А актриса и жена Сарика Андреасяна Лиза Моряк надела платье от Post Meridiem Brand за 20 тыс. рублей. Но на той же дорожке засветилась и фэшн-блогер Люси LovaLova. Подтяжки Chanel на девушке очень похожи на винтажную модель, которая стоит аж 269 тыс. рублей на Vintage Voyage.

— В дресс-кодах black tie и white tie украшения могут быть самыми дорогими, самыми роскошными, которые только дама себе может позволить. Ни в коем случае недопустима бижутерия. И на такие мероприятия это категорически запрещено. Нельзя и точка, — объяснила «Известиям» международный эксперт по этикету и протоколу, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

23 января в кинотеатре «Октябрь» отгремела премьера «Мастера и Маргариты», куда Юлия Снигирь пришла в платье, которое стоит примерно 350 тыс. рублей, согласно данным WDay. Пока что Снигирь — рекордсменка по нарядам раутов 2024 года. На ней была лимитированная модель отечественного бренда Александра Терехова Sashaverse, который, кстати, одевает также Полину Гагарину, Сергея Шнурова и Светлану Бондарчук. «Известия» запросили Терехова, но он не смог прокомментировать выход актрисы — сказал, что в отпуске.

Ковровый этикет и тренды

По мнению Альбины Холговой, идеальный вариант для таких светских раутов — black tie. У мужчин он включает в себя обязательно черный смокинг, кипельно белую сорочку с запонками, черную бабочку, черные брюки и черные классические туфли. У женщин — вечернее платье, роскошные украшения, желательно собранные волосы. Причем рекомендуется надевать самые дорогие украшения, какие у вас есть, отмечает Холгова, — «их можно вплести в образ без стеснения и опасений, ведь это выход в свет».

В среднем, вечерняя укладка по Москве может стоит от 2,6 тыс. рублей — если волосы короткие. Чем больше длина, тем больше денег придется отдать за аккуратный пучок, покрытый лаком так, что не будет торчать ни волосинки, или хитро заплетенную косу. Если рассматривать сегмент повыше (к которому, скорее всего, и обратятся те, у кого в кармане солидный гонорар), то в студии Влада Лисовца Contora Lisovets прическа и сложная укладка обойдутся в диапазоне от 4,6 тыс. до 6,8 тыс. рублей. А в Keep Looking создание прически обойдется в сумму от 7,5 тыс. рублей до 11 тыс. рублей.

— Иногда организаторы могут заявить «коктейль» или не заявить дресс-код вообще. Но даже если организаторы мероприятий дресс-код не указали, в любом случае это должен быть как минимум «коктейль», — рассказала Альбина Холгова.

Эксперт отмечает: соблюдение дресс-кода или, в его отсутствие, привычка приходить на мероприятие с иголочки — это уважение к мероприятию и к организаторам, а также соблюдение собственных обязанностей, относящихся уже к личному имиджу и репутации. Анастасия Плотникова поддерживает коллегу, отмечая, что особые правила и этикет не только существуют, но и должны соблюдаться: «главное — придерживаться тематики и дресс-кода».

— Сейчас модно быть собой и носить то, в чем тебе комфортно, что подчеркнет твою индивидуальность и придает уверенность в себе. И, конечно же, быть ухоженной, — говорит Плотникова.

Мы уже писали о том, какие тренды задаст Парижская неделя моды. Это полупрозрачные одежды, светлые оттенки, асимметричный крой и немного романтики в балансе с брутальностью, возвращающее нас к 2010-м. Она коснется не только повседневной жизни, но и светских раутов — одежду носят все.

Говоря о более осязаемых трендах на образы для красных дорожек, чем «просто быть собой», Плотникова отмечает тенденцию на экологичное отношение к посещению таких мероприятий. Это покупки винтажных вещей или использование сервиса по аренде нарядов на несколько часов. Все-таки это вечер «на один раз», и, даже если средства позволяют, есть смысл задуматься о будущем планеты и не тратить лишних денег на вещь, которая провисит в шкафу остальные 364 дня после мероприятия.