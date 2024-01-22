Насладились «Прелестью»: Pharaoh вышел в свет с женой, SHAMAN поднялся на эшафот

Первая светская неделя в 2024 году прошла под знаком кинопремьер. Во вторник, 16 января, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елена Лядова, Александр Цыпкин и другие звезды посетили закрытый показ военной драмы «Воздух» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». На следующий день эстафету принял «Художественный». Там состоялась премьера сериала «Прелесть» с Филиппом Янковским и Олегом Меньшиковым. Саундтрек к драме записал российский рэп-исполнитель Pharaoh. В четверг кинотусовка собралась на премьере сериала «Золотое дно». А SHAMAN презентовал новый клип. «Известия» рассказывают о главных светских событиях прошлой недели.

Светская премьера фильма «Воздух»

Первые две недели 2024 года светскими мероприятиями не баловали, и, казалось, возвращаться к насыщенному графику после новогодних каникул столица будет плавно. Однако закрытая премьера военной драмы «Воздух», которая прошла 16 января в «Октябре», сразу задала планку с точки зрения масштаба. Полное погружение в атмосферу фильма началось еще на подходе к кинотеатру, о чем организаторы заботятся нечасто. Уже на улице зрителей встречали самолеты времен Великой Отечественной войны Як-1Б и Messerschmitt Bf.109 в лучах прожекторов. Еще один Як-1Б «приземлился» внутри.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фильм рассказывает о подразделении юных летчиц, которые в разгар войны прибывают в смешанный авиационный полк. Девушкам приходится непросто, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что не хуже мужчин.

Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат», входит в холдинг Национальная Медиа Группа. Картину представили режиссер Алексей Герман-младший, актеры Анастасия Талызина, Сергей Безруков, Елена Лядова, Антон Шагин, Кристина Лапшина и другие.

Сергей Безруков с женой Анной Матисон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актриса Елена Лядова с мужем актером Владимиром Вдовиченковым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актер Евгений Стычкин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Актер Константин Хабенский Фото: ТАСС/Михаил Синицын Сергей Новосад и Анастасия Талызина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Министр культуры РФ Ольга Любимова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Режисер Алексей Герман-младший Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Поддержать артистов пришли Евгений Стычкин, Александр Цыпкин, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков и другие знаменитости, а также министр культуры России Ольга Любимова.

Филипп Янковский и Pharaoh на премьере «Прелести»

Следующим вечером звезды кино встретились в «Художественном», где прошла светская премьера остросюжетной драмы «Прелесть» о кровной мести и золоте. Действие в сериале разворачивается вокруг завода по переработке драгоценных материалов. Молодой автоугонщик пытается раскрыть загадочную смерть своего отца на этом предприятии и вступает в опасную игру с бывшим и действующим директорами завода. Главные роли исполнили Филипп Янковский, Олег Меньшиков, Федор Федотов.

Филипп Янковский Фото: пресс-служба PREMIER Pharaoh и Соня Егорова Фото: пресс-служба PREMIER Федор Федотов Фото: пресс-служба PREMIER Александр Олешко Фото: пресс-служба PREMIER Александр Самойленко Фото: пресс-служба PREMIER Лиза Шакира Фото: пресс-служба PREMIER Валери Зоидова Фото: пресс-служба PREMIER Владимир Гарцунов Фото: пресс-служба PREMIER Александр Цыпкин Фото: пресс-служба PREMIER

Саундтрек к «Прелести» — песню «Цвет золота» — записал рэпер Pharaoh. На премьерном показе сериала он появился в компании супруги Сони Егоровой. Презентацию также посетили Александр Олешко, Александр Самойленко, звезда фильма «Страсти по Матвею» Валери Зоидова, актриса Лиза Шакира , которую некоторые журналисты не сразу узнали из-за нового имиджа — на смену темным локонам пришла короткая стрижка и светлый цвет волос, Слава Копейкин и многие другие.

«Золотое дно»

В четверг, 18 января, в кинотеатре «Художественный» вновь была премьера — сериала по сценарию Сергея Минаева о губительной силе денег. «Золотое дно» в прессе уже окрестили русским ответом нашумевшим «Наследникам». Драма рассказывает о борьбе членов семьи за многомиллиардное состояние.

Картину представили актеры проекта Алексей Гуськов, Ростислав Бершауэр, Ангелина Пахомова, Виктория Маслова и другие. Развлекали гостей в этот вечер не только показом сериала, но и предсказаниями. На мероприятии работал таролог.

Фото: пресс-служба Иви

К слову, летом «Известия» присутствовали на съемках сериала. В тот день они проходили в роскошном особняке на юго-западе Москвы. Группа снимала сцену бранча династии Градовых — той самой семьи, о которой рассказывает «Золотое дно».

Ксения Алферова закружила голову маэстро

В «Зарядье» грандиозным гала-концертом завершился первый благотворительный фестиваль «Звезда Рождества». Среди гостей были замечены народный артист России Александр Михайлов с супругой, худрук Театра у Никитских ворот, режиссер Марк Розовский, актер Вадим Колганов, певица Наталья Гулькина.

Весь вечер на сцене находился Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского и его руководитель, народный артист СССР Владимир Федосеев. А рядом с ним — цветник. В роскошном вечернем платье в пол с голыми плечами вышла на сцену актриса Ксения Алферова. Она не сводила глаз с маэстро и его рук. Для концерта она выбрала текст повести Пушкина «Метель», а музыкальным сопровождением стала одноименная музыка Георгия Свиридова. После выступления актриса расцеловала маэстро. А пианистка Екатерина Мечетина исполнила Первый концерт Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Фото: Александра Иванишина

После концерта организаторы фестиваля — главный редактор портала «Милосердие.ru» Юлия Данилова и руководитель театрального салона «Сцена 23» Вероника Вяткина рассказали «Известиям», что все деньги от продажи билетов на мероприятия — более 6 млн рублей — поступят в православную службу помощи и в московский церковный Штаб помощи беженцам.

Также в рамках фестиваля прошел арт-аукцион. Художники Владимир Клавихо-Телепнев, Николай Третьяков, внучка знаменитого художника Бориса Мессерера Анна безвозмездно передали произведения для торга. Вырученные деньги тоже пойдут на благотворительность.

SHAMANа чуть не убили на съемках клипа «Живой»

Видео на песню «Живой» снимали на закрытой для доступа территории — в особом подземном хранилище. В нем нет лифтов. Под землю, на глубину 50 метров, приходилось спускаться по лестнице.

SHAMAN сам придумал сценарий клипа, и несмотря на то, что по сюжету действие там происходит в средневековье, ролик выглядит актуальным в свете текущей повестки.

— Правда с трудом находила себе дорогу. И очень часто за свои идеалы надо было отдать жизнь. Сюжет метафоричен, — сказал «Известиям» SHAMAN.

Специально для съемок певец похудел на 5 кг. Ведь в клипе мученик совести должен был выглядеть изможденным. А на съемочной площадке SHAMANа уже ждал эшафот и палачи. По сценарию, артиста с окровавленным лицом, в белой рубахе, в кандалах на руках и босых ногах должны провести через толпу, и каждый должен стукнуть, бросить в него камень или плюнуть в лицо.

Но оплевать SHAMANа с первого дубля все же не получилось. Не решались и замахнуться на звезду. Только с третьей попытки и зычного вопля в мегафон режиссера работа пошла. По команде массовка окружила свою «жертву» и подняла ее на руки. Камера сверху снимала сцену всеобщего помешательства.

— Бейте его, дергайте за волосы! — давал указания режиссер.

Кто-то от души прикладывался к звездному телу, а кто-то только щипал.

— Ты живой? — кричал режиссер.

— Живой, — ответил артист и попросил воды.