Золото граммофонов: музыкальный дебют Биковича, 1 млн бойцам СВО

Одна из крупнейших музыкальных премий страны, «Золотой граммофон», прошла 30 ноября в Crocus City Hall — впервые ее проводят так далеко от центра Москвы. Ведущих церемонии было трое: комик Дмитрий Хрусталев, радиоведущий Антон Юрьев и эстрадный певец Филипп Киркоров, рекордсмен по количеству статуэток премии . Спецприз за вклад в отечественную музыку вручать не стали, зато Юлианне Карауловой преподнесли «зеленую» премию — за заботу об экологии. Милош Бикович и Дима Билан представили зрителям новые синглы, а дуэт «Чай вдвоем» воссоединился на сцене. Церемония началась с патриотического блока и вручения бойцам СВО сертификатов на 1 млн рублей каждый — за подбитую боевую технику. «Известия» побывали на мероприятии.

Внезапно не эстрадное начало

Ежегодно премия проходит сначала в Москве, а потом — в Санкт-Петербурге, но в 2019 году было наоборот. Хотя столичная часть «Золотого граммофона» преимущественно проводится в Кремлевском дворце, в 2015 году премия впервые была вручена в СК «Олимпийский», а в 2020 и 2022 годах — на «ВТБ Арене». В этом году она состоялась в концертном зале Crocus City Hall. Цена билета — от 2 тыс. до 80 тыс. рублей. Корреспондент «Известий» изучила сайт премии в день церемонии, и обнаружила, что в зале неполный солд-аут: остались места на балконе в диапазоне от 9 тыс. до 13,5 тыс. рублей и в VIP-партере — от 27,5 тыс. до 55,5 тыс. рублей.

Группа «Земляне» на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в «Крокус Сити Холле» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кажется, никто из зрителей в зале не ожидал, что концерт начнется с патриотического блока. Первой перед гостями выступила группа «Земляне», а затем на сцену вышли Ирина Дубцова и основатель легендарного ВИА Владимир Киселев. Они обратились к зрителям с речью, посвященной солдатам, принимающим участие в спецоперации на Украине, а затем пригласили двух бойцов на сцену. Им вручили сертификаты — каждый на 1 млн рублей.

— Я выступил с инициативой, чтобы мы, звезды эстрады, по мере возможности поощряли тех, кто подбил крупную боевую технику, наших офицеров, наших героев. Для меня предмет огромной гордости, что меня поддержали наши известные народные артисты: Григорий Лепс, Николай Басков, Владимир Машков. Мы надеемся, что артисты, носящие громкое звание народных, присоединятся к нам. Я призываю их присоединиться, имея в виду Игоря Матвиенко, Олега Газманова , — сказал Владимир Киселев.

Он отметил, что все вырученные за билеты деньги поступят в детские госпитали ЛНР. После его выступления и церемонии вручения сертификатов на сцену вышли по очереди сначала сын Киселева ВладиМир с треком «Такая, брат, беда», затем — жена, Елена Север, с песней «Всем и каждому». Второй сын Киселева, ЮрКисс, выступил с композицией «Маки». Анонсировалось, что он исполнит ее вместе с Юрием Антоновым, да и на красной дорожке последний присутствовал, но по факту на сцене пел только Юрий Киселев, а за его спиной включили архивное видео Антонова, поющего эту же песню.

Финальным номером патриотического блока стала песня «Русские идут», которую исполнили совместно с уже перечисленной семьей Киселевых Лариса Долина, Митя Фомин, Хабиб и белорусская певица Наталья Подольская.

Актриса Лариса Долина на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в «Крокус Сити Холле» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Дебюты, деньги и сюрпризы

Эстрадную часть церемонии зрители приняли с бурными овациями — как только на сцене появился Филипп Киркоров, зал начал улюлюкать и активно хлопать. Аплодисменты ярче получили только Николай Басков и Jony в конце вечера. Со сцены звучали последние новинки всех лауреатов: «Сильная» Юлианны Карауловой, «Нежная» дуэта «Чай вдвоем», «Ты неотразима» Николая Баскова, «Волшебная моя» Дмитрия Маликова, «Если ты уйдешь» Филиппа Киркорова (да, он не только вел церемонию, но и пришел за 24-й статуэткой). Кстати, Киркоров отличился еще и сменой нарядов, переодевшись по меньшей мере 20 раз за всё время церемонии.

К микрофону вышел и сербский актер Милош Бикович («Холоп», «Магомаев», «Лед») со своим дебютным синглом, вышедшим в октябре этого года — «Танцуешь со мной». Бикович вышел на сцену в образе своего героя Кирилла из сериала «Дайте шоу»: покрашенный в блонд и с фальшивыми татуировками. Для него и для молодого певца Хабиба, исполнившего трек «Ой какая ты» в компании артисток балета Аллы Духовой и девушек из сборной РФ по художественной гимнастике, эти статуэтки стали первыми.

— Я раньше работал в полиции экспертом-криминалистом и, когда я там работал, мечтал однажды подняться на эту сцену и поднять эту статуэтку. Мечты сбываются. Творите! Молодые музыканты, которые хотят достичь высот, верьте, всё возможно , — сказал Хабиб со сцены.

Певец Хабиб на XXVIII церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» в «Крокус Сити Холле» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Бикович, правда, как и Хабиб, не был неожиданностью — программа этой премии была доступна в интернете, и их появления, в принципе, ждали. А вот Дима Билан появился на сцене внезапно, чем и сорвал овации. Артист спел понемногу из нескольких хитовых песен («Держи», «Это была любовь», «Полуночное такси», «Молния»), а завершил выступление новинкой — «Острой бритвой», которую выпустил осенью 2023 года .