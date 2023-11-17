Не просто песня: каким будет российский аналог «Евровидения»

«Интервидение» — российская альтернатива «Евровидения» — впервые пройдет в конце следующего года, но будет отличаться по условиям от западного конкурса , выяснили «Известия». Идею о международном песенном мероприятии предложила на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур Ольга Любимова в присутствии министров 34 стран. На второй день съезда были подведены итоги деловой программы и, несмотря на куда меньшее количество событий, чем накануне, он оказался не менее насыщенным по новостной повестке .

Импортозамещение «Интервидением»

Центральное событие не только второго дня, но всего Форума объединенных культур — безусловно, выступление президента Владимира Путина (читайте об этом в отдельном материале). Но официальные итоги деловой программы были подведены еще раньше — сразу после окончания утренней встречи министра культуры с главами зарубежных делегаций .

Именно на этом заседании прозвучала громкая инициатива о создании новых международных конкурсов в области кино и популярной песни .

— Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение» , — заявила министр культуры Ольга Любимова, обращаясь к коллегам из других стран.

Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с главами официальных зарубежных делегаций Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Подробнее идею о замене «Евровидения» раскрыл гендиректор Первого канала Константин Эрнст. По его словам, на конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, а к участию приглашаются все государства, в том числе организаторы рассчитывают на активность членов БРИКС .

Было бы логично провести первое «Интервидение» уже в конце будущего года, поскольку в 2024-м Россия председательствует в БРИКС и СНГ , отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Кроме того, подчеркнул он, конкурс не стоит воспринимать просто как аналог «Евровидения», поскольку он будет функционировать по иным правилам .

— Из-за разных часовых поясов невозможно сделать какие-то вещи, например, народное голосование. Кроме того, важно понять — если мы будем ориентироваться на голосование зрителей, то всегда будут побеждать две страны — Китай и Индия, равных им по размеру населения нет. Поэтому, конечно, здесь нужно искать какие-то особые формы , — поделился Михаил Швыдкой, добавив, что Китай уже проявил интерес к проекту.

И еще один важный нюанс: у организаторов есть идея уйти от фокуса на англоязычный репертуар. Предполагается, что страны будут представлять песни на национальных языках .

«Мы с этой идеей ходили лет 10»

Опрошенные «Известиями» российские продюсеры , артисты которых в разные годы принимали участие в «Евровидении», отнеслись к инициативе исключительно позитивнно .

— Я давно считал, что нам нужно делать что-то свое, где мы были бы центром притяжения. Например, более азиатскую историю. А это огромное количество людей, которые могли бы смотреть такое шоу , множество потенциальных спонсоров. Мы с этой идеей ходили уже лет 10 по всяким инстанциям. Но если она сейчас снова всплыла — так прекрасно. Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдет на пользу , — уверен Виктор Дробыш.

Участницы конкурса «Евровидение – 2012» от России «Бурановские бабушки» Фото: ТАСС/Александра Мудрац

А Ксения Рубцова (ее коллектив «Бурановские бабушки» занял на «Евровидении-2012» второе место) заявила, что выбор в пользу национальных языков на «Интервидении» — это как раз и необходимо сегодня, напомнив, что «Бурановские бабушки» пели на удмуртском, что не помешало им добиться успеха на смотре . Что же касается формата голосования, главное на подобных мероприятиях, по ее мнению, не соревновательная сторона, а общение между людьми из разных стран, знакомство их с разными культурами . Так что как и кто будет определять победителей — вопрос второстепенный.

Идеи об альтернативных конкурсах и фестивалях удачно встроились в общую тематику встречи глав делегаций . Смысл большинства выступлений (каждому министру было выделено по три минуты, поэтому всем пришлось быть лаконичными) сводился к декларированию важности культурной самобытности и протесту против глобализма . Представители нескольких стран особо затронули тему войны в секторе Газа . Участники из Ливии, Ливана и Джибути раскритиковали действия Израиля. А министр культуры Палестины напомнил строки Лермонтова и Гоголя о Святой земле и призвал мир спасти его народ от геноцида.

Прочитать «Войну и мир»

Отсылки к шедеврам русской культуры и призывы не забывать о них, принимая политические решения, звучали и на итоговом заседании деловой программы форума .

— Очень посоветовала бы нашим недоброжелателям, прежде чем бороться с Россией в надежде нанести ей стратегическое поражение на поле боя, прочитать «Войну и мир» Толстого, «Бородино» Лермонтова или посмотреть русские фильмы о Второй мировой войне . Это уберегло бы их всех от фатальных ошибок, — заявила зампред правительства, глава оргкомитета форума Татьяна Голикова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

А Ольга Любимова сообщила, что форум посетило 1 тыс. человек из 76 стран, и назвала мероприятие «перезагрузка наших отношений в культурной и общегуманитарной сфере» .

Выступавшие вслед за министром руководители различных секций мероприятия, в том числе Михаил Пиотровский, Федор Бондарчук, Роман Карманов, в целом высоко оценили продуктивность состоявшихся за эти дни встреч и бесед, поделившись ключевыми идеями, возникшим в процессе обсуждения . Так, например, было предложено создать комиссию по использованию искусственного интеллекта в культуре, объединяющую страны БРИКС и ШОС .