Есть только мир: чем удивил фестиваль «Между прошлым и будущим» в древнем Зарайске

Достоевский, бизон, гусь и осетр. Граффити, арт-объекты и малые архитектурные формы. В Зарайске завершился первый территориальный фестиваль городской культуры «Между прошлым и будущим». В течение месяца горожанам и гостям были представлены выставки, театральные и гастрономические проекты, концерты и мастер-классы. «Известия», побывав на мероприятиях форума, оценили перспективы культурного развития малых городов.

Ежики Достоевского

В аннотациях зарайское событие названо тотальной инсталляцией. Звучит сложно, но на деле всё просто. Это попытка включить человека в комфортную и дружелюбную среду старинного русского города при помощи разнообразных арт-объектов и творческих активностей. По замыслу организаторов туристы таким образом откроют родную страну, а местные жители приобретут новые рабочие места и закономерную гордость своей малой родиной — той , где вырос, живешь и трудишься.

Фестивалю предшествовал основательный поиск концепции. По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, была проведена работа по выявлению в городах Подмосковья культурных кодов, на основании которых творческие работники, чиновники и бизнесмены приступили к реализации единой стратегии культурно-туристического комплекса Московской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пионером стал старинный, основанный в 1146 году Зарайск. А его культурными кодами, можно сказать, визитными карточками — Достоевский и миры его произведений, осетр, бизон и гусь. Проще говоря, вся культурно-туристическая инфраструктура Зарайска, включающая музеи и кафе, библиотеки и арт-объекты, так или иначе должна отсылать к этим символам , а задача фестиваля «Между прошлым и будущим» — показать, как это можно сделать.

В целом начало можно назвать успешным, хотя не все культурные коды получили равновеликое отражение. Самым «отражаемым» ожидаемо оказался Достоевский. В 12 км от Зарайска расположено Даровое, имение родителей Федора Михайловича, где он провел детские годы.

«Ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев, — вспоминал писатель, а устами Алеши Карамазова итожил: — Знайте же, что ничего нет выше и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома».

Лес, живность, запахи, пруд — всё сохранилось. Флигель семьи отстроен заново, но из его окон открываются те самые достоевские просторы, где сегодня можно погулять, почитать, присев на лавочку в липовой аллее, и мероприятие устроить. В день открытия фестиваля на живописной поляне состоялся театрализованный обед от команды одного из зарайских ресторанов. Откушали ли гости то, что подавали к столу у Достоевских, доподлинно неизвестно, но задумку присутствующие одобрили. Осталось дождаться лета, чтобы продолжить гастрономический эксперимент.

В самом городе писатель стал героем муралов и уличных инсталляций. Проходя по улице Советской, обращаешь внимание на двухэтажный дом с надписью через весь фасад «Кто хочет приносить пользу, тот даже со связанными руками может сделать много добра», а ниже хештег: «домсосмыслом» . Далее по той же улице обнаруживается геометрическое нагромождение разноцветных томов с фамилией писателя. Приглядевшись, понимаешь: в этой «библиотеке» можно удобно устроиться — и посидеть, и полежать.

Фото: пресс-служба фестиваля

Из будущих домов со смыслом интересна задумка со строением на улице Красноармейской. Культурным инвесторам (для них стоимость одного квадратного метра площади — 1 рубль) предлагается концепция реновации: спокойный отель «Дядюшкин сон» и психоаналитический ресторан «Фрейд и Достоевский». Общая площадь — 709 кв. м. Реновация еще не началась, но ресторанный психоанализ уже манит неизведанностью.

Полет бизона

Автор муралов «по Достоевскому», мастер уличной культуры Евгений Ches также воспел другую зарайскую знаменитость — бизона. На 60-метровом фасаде жилого дома изображена охота на этих гордых животных. Смотреть надо издали, как полагается при просмотре произведений настенного искусства, и тогда беспорядочные красно-коричневые линии сложатся в динамичный образ. Сам объект — статуэтка бизонихи из мамонтовой кости (16,4×10,4×3 см), которой около 22 тыс. лет, находится неподалеку — в музее Зарайского кремля. Известный археологический артефакт был в свое время извлечен аккурат из-под его стен и в 2013 году стал центральным экспонатом «Искусство ледникового периода — зарождение современного разума» в Британском музее.

Другому культурному коду, осетру, повезло меньше. В отличной местной сыроварне есть сыр «Осетринский», но самой рыбы я не нашла даже в не бедных на ассортимент рыбных лавках. А ведь когда-то ловля этой ценной породы была главным местным промыслом, на что указывает название реки — Осетр. И да, зарайские предприниматели собираются приступить к разведению осетра, но пока это лишь строка в инвестиционном плане города.

Фото: vk.com/Евгений Чес

Также в перспективных планах — культурно-туристическое использование гуся. До революции Зарайск славился изделиями из гусиного пуха, которые производила знаменитая на всю Россию фабрика Редерса. О возрождении ее пока не слышно, да и вряд ли в эпоху синтетики будут востребованы эти недешевые изделия, тем не менее один из домов, предназначенный к реновации, думают сделать литературным кафе с венским акцентом: Редерсы прибыли из Австрии.

Фабрика, вернее ее остов, кстати, сохранилась и стала одной из площадок иммерсивного аудиоспектакля «Зарайск. По реке. Под землей. В небо», на мой взгляд, лучшего события фестиваля. Создатели — команда «Мира центр» во главе с Евгенией Казарновской . Маршрут пролегает через знаковые точки города. Начинаем с кремля, вникаем в предания о стойких князьях и их верных женах, далее идем по историческим улицам в сопровождения ангела с гусиными крыльями, доходим до фабрики Редерса, слушаем про гусей, шествовавших для сбора пуха «самоходом», и смотрим пантомиму в окнах пустующего и тоже предназначенного для реновации здания. В героях немого спектакля — великие меценаты купцы Бахрушины, скульптор Голубкина, летчик-космонавт Пожарская, актриса Сперантова: все они уроженцы славного Зарайска. Затем по историческим улицам выходим к старой водонапорной башне. До 2016 года она бездействовала, после, отреставрированная и облагороженная, стала арт-объектом.

На вершину ведет винтовая лестница, а там на смотровой площадке весь Зарайск и окрестности видны как на ладони. Идеально спланированный город-музей: от двух ромбовидных площадей расходятся линии улиц. Купеческие особняки, храмы, деревянные дома горожан — два-три этажа максимум, соразмерный человеку формат. В наушниках звучат голоса местных жителей: музейщиков, предпринимателей, чиновников, фермеров. «Я люблю свой город, — говорит один из них. — В нем есть простор, и он есть внутри нас».