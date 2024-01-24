Ода кутюр: каким было шоу российского дизайнера Юлии Яниной в Париже

Неделя высокой моды весна-лето — 2024 стартовала в Париже 22 января. Открыло череду показов шоу Schiaparelli. Следом в расписании — Christian Dior, Chanel, Elie Saab, Valentino, Fend i и другие ведущие дома. Показы будут идти четыре дня — до 25 января. Российских дизайнеров в официальном расписании нет. Тем не менее 23 января в столице Франции состоялось шоу Юлии Яниной. Подробнее — в материале «Известий».

А-ля рус

Кутюрную коллекцию весна-лето — 2024 дизайнер Юлия Янина презентовала в отеле д’Эврё на Вандомской площади. Случилось это после перерыва в несколько лет.

« Мы делали коллекции по-прежнему в ритме два раза в год, но представляли их только онлайн, и вот, наконец, живое дефиле в Париже. Конечно, мы очень волнуемся, ответственность велика. Я хочу сказать, что эта коллекция, — это действительно наше посвящение женщине», — объяснила Юлия Янина в своем блоге перед показом.

Коллекция получила название «Феникс» и воспевает внутреннюю силу женщины. Символика мифической птицы, обладающей даром возрождаться из пепла, нашла отражение в сверкающих крыльях в виде вышивки и страз, а также в эффектных платьях с уникальной мантией с оперением.

Фото: пресс-офис YANINA

Дом моды Valentin Yudashkin в парижской Неделе высокой моды не участвует уже два года.

— С момента, как президент Федерации высокой моды Ральф Толедано сообщил о том, что Дом моды не сможет показать коллекцию онлайн в 2022 году в связи с санкциями, так и продолжается по сей день. Бренд состоит в числе член-корреспондентов Федерации моды, но пока не показывается, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Дома.

Из Парижа с любовью

Неделя высокой моды проходит в столице Франции два раза в год — зимой и летом. Участвуют в ней Дома, которые входят в Синдикат высокой моды, члены-корреспонденты и приглашенные гости. В этом году старт показам от кутюр дал бренд Schiaparelli. Команда использовала спокойную цветовую гамму — черный цвет и светлые молочные оттенки . На подиуме презентовали платья, подчеркивающие силуэт, жакеты с увеличенными плечами, модели с массивными пряжками от ремня, а также с высокими футуристичными воротниками. Если в прошлом году креативный директор Дома Дэниел Роузберри обратился к животным мотивам (тогда, например, Ирина Шейк появилась в платье с большой головой льва на груди), то в этом году изюминкой шоу стали технологичные детали — платье и фигура ребенка словно из микросхем и чипов.

«Коллекция с головой погрузилась во внеземные текстуры. Возможно, это отсылка к «марсианам» — термину, придуманному дядей Эльзы Скиапарелли Джованни, который был директором обсерватории Брера в Милане в конце 1800-х годов» , — размышляет фэшн-обозреватель W Magazine Кристен Бейтман.

В этот же день прошел показ Christian Dior. Мария Грация Кьюри представила серию минималистичных сдержанных бежевых образов, в числе которых, к примеру, платье, напоминающее тренч. Нашлось в коллекции место и элегантному шику в прозрачных блузах и платьях, расшитых стеклярусом, плиссированных юбках в сочетании с жакетами. Обозреватель The Guardian Джесс Картнер-Морли называет шоу роскошным и считает, что оно отражает парадокс мира, в котором мы живем.

« Силуэт в этом сезоне позаимствован у платья La Cigale Dior 1952 года. В этой модели преувеличена полнота бедер, заимствованная из силуэтов XVIII века и в чем-то похожая на гладкие плавники автомобилей 1950-х годов. Кристиан Диор посмотрел на тренды XVIII века с точки зрения 1950-х годов, Кьюри в 2024 году проделала то же самое, посмотрев на 1950-е с точки зрения настоящего . Ленты и туфли на каблуках вошли в коллекцию, отдавая дань атмосфере 1950-х годов. Воротники в портретной зоне оказались на комбинезонах, а не на платьях. На моделях были двойные нити жемчуга, но они плотно облегали шею. Общее настроение коллекции — изысканное и женственное, но в буквальном смысле незаезженное», — пишет автор.

В коллекции Giambattista Valli — женственность в прямом понимании. Модели продемонстрировали пестрые накидки, платья с роскошными объемными юбками и открытыми плечами, черное бархатное боди с россыпью объемных цветов в зоне декольте.

Балом CHANEL правил белый. Открывала показ модель и актриса Маргарет Куэлли (дочь известной актрисы Энди Макдауэлл). В коллекцию вошли и узнаваемые жакеты, пышные шифоновые юбки в пол, мини-платья, модели с заниженной талией и легкими мерцающими тканями. По традиции закрывала показ невеста, в этот раз в коротком платье с длинным пышным шлейфом и в плотных белых колготках, которые могут стать трендом будущего сезона.

Фото: Getty Images/Francois Durand

«Может, со мной что-то не так, но мне очень понравилась коллекция CHANEL. Свежо, нежно, остро, пикантно! Белые плотные колготки и черные босоножки — просто топ », — поделился впечатлениями в своем Telegram-канале стилист Александр Рогов.

Высокая мода для реальных людей

В коллекциях pret-a-porter, по словам известного российского модельера Игоря Чапурина, преобладает генеральный тренд на довольно базовые понятные вещи.

— Haute couture стал для многих дизайнеров способом самовыражения (коим был всегда, но сейчас это еще заметнее). В то же время кутюр стремится избавиться от некой гиперболизированной театральной эстетики, делая упор на уникальном крое, великолепных материалах и деталях. Часть брендов, например Schiaparelli, продолжают работать с архивами и развивать тему сюрреализма, хоть и немного в лоб, другие остаются верными проверенным методам, третьи ищут путь в контактах искусства и моды. В любом случае, haute couture становится понятнее, его можно представить на реальных людях — и это здорово! — сказал Игорь Чапурин «Известиям».