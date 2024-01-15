Словно «Седая ночь»: как сериалы про 80–90-е возвращают старые тренды в одежде

Ретроспортивные костюмы и шапки, футболки по мотивам «Пищеблока»: в Сети продают мерч и образы как у героев популярных российских сериалов про 80–90-е. Крупные отечественные бренды в рамках тренда вводят в новых коллекциях модели с отсылкой к стилю прошлых десятилетий: костюмы с лампасами, объемные пиджаки, виниловые плащи . «Известия» разбирались, как массовая культура влияет на моду и почему россиянам близка бандитская эстетика.

«Выглядит странненько, но это модненько»

2023 год в российской массовой культуре прошел под знаком ностальгии. По данным «Яндекс Музыки», прослушивание шлягеров из недалекого прошлого выросло в среднем в 3–5 раз.

— К концу года на пике своей популярности были хиты таких исполнителей, как «Ласковый май», «Мираж» и «Комбинация», — поделились с «Известиями» в пресс-службе сервиса. — За последние три месяца (по сравнению с тремя месяцами ранее) прослушивание хита «Седая ночь» группы «Ласковый май» на «Яндекс Музыке» выросло в 23 раза, трека Александра Серова «Как быть» — в 12 раз, а «Нового героя» «Комбинации» — в 17 раз.

Зрители на концерте ансамбля «Ласковый май», май 1989 года Фото: ТАСС/Роберт Нетелев

В топе и российские сериалы последних лет, где действие разворачивается в 80-е и 90-е, — «Фишер», «Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!» и другие. Интерес к эпохе сценарист Андрей Золотарев объясняет, во-первых, тем, что это переломный момент в истории страны, а значит, есть конфликт, который является основой драматургии . Вторая причина — как раз музыкальные, а также визуальные тренды.

— Если представить историю как спираль, то выяснится, что у нее есть сквозные точки, которые пересекаются. Конкретно наше время пересекается в визуале, дизайне и в музыкальных вкусах с 80-ми и 90-ми. Сейчас это всё в тренде. То, что мы видели на хипстерах лет 5–10 назад, — это история из 90-х, из периода конца 80-х. И это всё еще модно. Поэтому, когда мы показываем ребят в этих куртках, кепках и странных шапочках, это выглядит странненько, но это модненько, — объяснил Золотарев «Известиям».

«Женщины ждут принца на белом коне, с кинжалом в руках»

Тренды в массовой культуре влияют и на модную индустрию. Эти самые куртки и «странные шапочки», а также всевозможный мерч с изображением героев и с их цитатами заполонили маркетплейсы. Причем мерч этот часто неофициальный, «пиратский». Но в прямом прочтении образы персонажей связаны скорее с хайпом, нежели с модой.

— Россия очень любит ностальгировать. Эстетика 80–90-х нынешнему поколению, которому 45–55 лет, очень близка. Даже спортивный костюм поддается этой романтике. Женщины ждут принца на белом коне, с кинжалом в руках. В эстетике 90-х присутствует этот маргинальный сексуальный подтекст, когда мужчина — зверь, «решала» и всё может. Для российской женщины это важно, потому что женщины у нас иногда гораздо сильнее, чем мужчины. Поэтому такая брутальная эстетика чуть немытого, небритого бандюгана нам очень близка. В итоге и эти сериалы у нас заходят , и эта мода воспринимается очень хорошо. Поэтому в России унисекс никогда не заходил и очень плохо продается, — объяснил «Известиям» эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец.

Кадр из сериала «Фишер» Фото: Wink

В коллекциях крупных брендов, как правило, копирования конкретных образов нет, но есть отсылки к эпохе в современной интерпретации.

— Это не просто временный тренд, а уже ежесезонная тенденция в коллекциях всех дизайнеров и брендов. Например, мы часто видим объемные плечи. Или кожаные куртки, как у героев сериала «Фишер» и прочих, — это must have. Я в новой коллекции сделала акцент на 90-х: черные виниловые плащи в пол, оверсайз-пиджаки, и самая эффектная отсылка — костюм с лампасами, а-ля гопники из тех лихих. Но исполнение женственное, — сказала «Известиям» дизайнер Белла Потемкина.

Влияние прошлых десятилетий в коллекциях российских брендов заметно в фасонах, силуэтах.

— И в нынешнем зимнем сезоне и в будущем весеннем мы видим и 1980-е с их брюками с высокой посадкой и спортивными моделями в стиле ретро, и 1990-е с их минимализмом, прозрачными тканями и металлическими оттенками. Мы следим за модными трендами, но интерпретируем их по-своему. В наших коллекциях вы не найдете прямых прочтений, — рассказали «Известиям» представители бренда 2MOOD.

Фото: 2MOOD

Цикличность моды, возвращение тенденций и стилей поддерживает интерес покупателей к новым, но вдохновленным прошлым образам, объясняет владелец и идейный вдохновитель The Sortage Антон Трунов. Чувство ностальгии, по его словам, дарит эмоции, а это одна из важнейших причин покупки той или иной позиции. Причем касается это не только одежды, но и обуви. Один из примеров — популярность классической модели кроссовок Adidas Samba.

— Эта модель прославилась благодаря ряду знаковых исполнителей, в том числе Run-DMC, которым приписывают популяризацию обуви в 1980-х годах. Ну а уже немного позже в этой же модели были замечены Эдди Мёрфи, Боб Марли, Канье Уэст, Джастин Бибер, Фаррелл Уильямс и многие другие. Интересно, что спросом всегда пользуются и коллаборации, взять те же Air Jordan 1 х Travis Scott, или Adidas Samba x Wales Bonner, или культовые Air Jordan 1 High «Lost & Found», которые носил Майкл Джордан и носят до сих пор все, — сказал Антон Трунов «Известиям».

Фото: Getty Images/Jeremy Moeller