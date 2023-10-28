Голое дело: в Россию пришел самый скандальный тренд сезона — трусы-шорты

В каталогах российских брендов появились трусы-шорты, которые носят поверх колготок. Перед этим тренд прошелся по мировым подиумам. И если зарубежные звезды и инфлюенсеры уже взяли модное слово на вооружение, комбинируют трусы с джемперами и плащами, то в России на экстремально короткие «шорты» дамы пока смотрят с опаской. «Известия» выясняли, как носить этот элемент одежды, долго ли просуществует тренд и при чем тут глобальная повестка.

Трусы или шорты

Столько разговоров о трусах, сколько этой осенью, в модном сообществе, да и вообще в инфополе, еще не было. Самое громкое и спорное заявление участников прошедших в мире модных показов: прятать этот элемент одежды больше не обязательно.

Сначала о парадно-выходных трусах всех заставила говорить Миучча Прада, выпустив на подиум актрису Эмму Коррин не в обычных, а в расшитых камнями MiuMiu поверх колготок, завершив образ джемпером. Редактор отдела моды британского Vogue лук сразу взяла на вооружение — надела блестящие трусы в офис. А Эмме Коррин тренд пришелся по вкусу настолько, что она вновь примерила его на Венецианском кинофестивал е — появилась в трикотажном костюме, состоящем из кардигана и трусов. Тренд подхватили и россиянки. Блогер Саша Новикова посетила в смелом образе один из показов в Париже. Примерили его и блогер Диана Коркунова, звезда «Холостяка» Маша Лобанова.

Фото: Global Look Press/Alberto Terenghi Эмма Коррин на 80-м Венецианском фестивале

Поддержали тему многие бренды. Среди них Rotate, Brunello Cucinelli, Prada, Saint Laurent и даже более доступный по цене Mango. На выбор трусы от кружевных и в стразах до трикотажных и джинсовых. Российские дизайнеры решили не отставать и тоже добавили такой элемент одежды в свои каталоги. Правда, называют это всё же не трусами, хоть визуально и похоже, а шортами.

— В нашей стране основная масса людей относится к моде с некоторым недоверием. Так сложилось исторически, поэтому, как правило, тренды (я не беру в расчет Садовое кольцо, а говорю о всей России) выстреливают выборочно. Дизайнеры обязаны быть в мировой повестке, но чтобы не испугать типичного русского обывателя, маскируют этот тренд в более-менее мягкие формулировки, например, меняя название. Русская девушка с удовольствием и со спокойной совестью будет выбирать себе шорты, а не трусы, хотя по крою они ничем не отличаются от оных , — объяснила «Известиям» основатель и креативный директор бренда LAROOM Евгения Легкодымова.

Фото: соцсети Саша Новикова

Предлагают россиянкам вариант и поскромнее — полупрозрачные легинсы и брюки бельевого типа.

— Легинсы всё же более универсальные по сравнению с микрошортами, поэтому и спрос на них хороший, — сказала «Известиям» дизайнер бренда Rejo Екатерина Яэмурд. — Многие девушки носят их в качестве самостоятельного элемента гардероба — как для особого случая, например, в сочетании с боди, пиджаком и мини-юбкой, так и на каждый день . Многие действительно используют их как универсальную базу, сочетая с оверсайз-футболками и худи.

Фото: rejo-brand.com

Наивная откровенная сексуальность

Происходящее на модной арене Евгения Легкодымова называет закономерной реакцией на социальные процессы, которые происходят в мире.

— Как правило, во времена масштабных противостояний мужчин становится меньше, и женщины всячески привлекают внимание сильного пола, облачаясь в самые женственные и порой откровенные наряды. Так было после наполеоновских войн в 1812 году. В моду вошли прозрачные муслиновые платья с невероятно глубоким декольте (практически оголявшим сосок). Так было и в 1947-м, когда Dior создал утонченный женственный силуэт New look , сделал плечи более покатыми, подчеркнув талию и грудь, — сказала она «Известиям».

Кроме того, влияние на моду оказывают и знаменитости. По мнению эксперта, сейчас балом правит клан Кардашьян, члены которого демонстрируют в своих образах симбиоз стрип и рэп-культур (колготки в сетку, силиконовая обувь, объемные куртки и т.д.).

И если в трусах-шортах в России на красные дорожки еще никто выйти не осмелился, то в целом откровенные образы на светских мероприятиях мелькали и раньше. В марте молодая актриса Анастасия Красовская заставила прессу говорить о себе, появившись на премьере сериала в прозрачном кружевном платье. Модель Ирина Шейк весной приехала в прозрачном платье на «Формулу-1».

Анастасия Красовская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Эксперт моды, телерадиоведущий Владислав Лисовец связывает появление тренда на «голое тело» с тем, что в моду вернулись двухтысячные, когда одежда стремилась к открытым плечам, животам и ногам.

— Сейчас после гранжа и оверсайза в моду возвращается наивная откровенная сексуальность. И, соответственно, с ней пришли максимально короткие шорты и юбки, джинсы на бедрах. Сегодня шорты до колена — это далекое прошлое . Они выглядят очень неактуально, — сказал он.

Владислав Лисовец отметил, что к мировым трендам Россия приходит долго. Он считает, что у нас короткие шорты войдут в моду только в ближайшие два года.

— Такой смелый образ может показаться вульгарным, чрезмерно сексуальным, кричащим. Но на самом деле при правильной подаче это может выглядеть очень симпатично — в сочетании с кожаной курткой, с пиджаком, с плащом, с длинным свитером, из-под которого еле-еле видна либо юбка, либо короткие шорты . Причем носить их можно с абсолютно разными колготками, и это не будет выглядеть плохо, — объяснил Владислав Лисовец.

Владислав Лисовец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мини — вызов обществу, поэтому всё остальное в образе должно быть не таким откровенным, объяснил стилист. Самый простой способ избежать вульгарности, говорит он, — использовать спокойные цвета.

— Черные шорты и серый пиджак, черные шорты и коричневая кожаная куртка, черная куртка и джинсовые шорты — используйте более темные цвета, не внедряйте яркие краски вроде розового или белого. Если шорты белые, то остальной образ должен быть более сдержанным. То есть акцентируйте внимание только на шортах, не дополняйте его огромным количеством аксессуаров и цветов, тогда вы не допустите ошибку, — порекомендовал он.