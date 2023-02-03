Человек из железа: умер дизайнер Пако Рабан

Пако Рабана не зря называют революционером в мире моды. Его первая коллекция носила говорящее название «Манифест: 12 платьев из современных материалов, которые невозможно носить». Но восхищались, и носили, и оглядывались коллеги на его новые работы, составляя коллекции и для высоких брендов, и для магазинов ширпотреба. Он был одним из тех, кто принес в моду полет фантазии. О жизненном пути знаменитого дизайнера вспоминают «Известия».

Архитектор, строивший платья

Франсиско Рабанеда-и-Куэрво родился 18 февраля 1934 года в городе Пасайя, в испанской Стране Басков. Он рано остался без отца: полковник-республиканец сражался против армии Франко и был убит фалангистами. Над его матерью, убежденной коммунисткой, тоже сгущались тучи — но ее выручила профессия. Она работала главной швеей в ателье испанского кутюрье Кристобаля Баленсиаги, и тот, увозя свой бизнес из охваченной гражданской войной Испании в Париж, взял с собой семью будущего модельера — его мать, бабушку, двух сестер и его самого.

Чтобы прокормить семью, мать будущего дизайнера сутками пропадала в ателье. Хозяйство легло на плечи бабушки, которой дети помогали, как могли. Позднее Пако Рабан вспоминал, что на становление его личности и характера в равной степени повлияли и мать, несгибаемая коммунистка и атеистка, и набожная, верившая в колдовство и магию бабушка. Именно она дала ему прозвище Пако — «вороненок». А фамилию он сократил на французский лад, создавая собственный модный бизнес.

Человек из железа Пако Рабан (в центре), 1968 год Фото: AP/Spartaco Bodini

Впрочем, в моду он пришел не сразу. Окончив школу в 1950-х, будущий дизайнер пошел учиться на архитектора в Национальную школу изящных искусств в Париже. Чтобы оплачивать учебу, он отрисовывал коллекции одежды для Dior и Givenchy, делал эскизы обуви для Charles Jourdan. Получив образование, работал в строительной компании Огюста Перре — для заработка. Для души оставался мир моды. К эскизам модных коллекций добавилось изготовление аксессуаров и бижутерии. Тут-то ему и пригодились познания в сфере строительства и архитектуры. Он первым стал использовать в работе родоид — высококачественную пластмассу из ацетилцеллюлозы. Изделия получались яркими и прочными, им можно было придать любую форму, так что своим необычным внешним видом они сразу выделялись на фоне конкурентов. Популярность пришла почти сразу: только в 1965 году бренды, с которыми сотрудничал Пако Рабан, продали около 20 тыс. экземпляров его бижутерии. И тогда он решил: пора.

20061117_gaf_rl09_002 Знаменитый французский кутюрье испанского происхождения Пако Рабан, которого называли Жюлем Верном высокой моды, скончался на 89-м году жизни. Каким мы запомним его и его работы — в фотогалерее «Известий» Фото: Global Look Press/Russian Look/Semen Likhodeev AP6901291143 Пако Рабан демонстрирует эскизы платьев 29 января 1969 года в своей студии в Париже Фото: AP Photo/Michel Lipchitz AP7301220740 В 1966 году Рабан создал первые бумажные платья Фото: AP Photo/Bernard Ferret AP6710260677 Создание коллекции из пластика и металла в 1967-м Фото: AP Photo/Michel Lipchitz AP6708191199 На трапе в аэропорту Орли с моделями в 1967-м Фото: AP Photo AP8903141375 Президент Французской федерации моды Жак Муклие вручает модельеру орден Почетного легиона Фото: AP Photo/Lionel Cironneau AP9001251389 В 1990-м он получил «Золотой наперсток» за весенне-летнюю коллекцию Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere 20071020_gaf_rl17_003 Пако Рабан и Вероника Жанви в особняке Смирнова на Тверской Фото: Global Look Press/Russian Look/Vladimir Lukjanov AP9301271509 После презентации весенне-летней коллекции в 1993-м Фото: AP Photo/Lionel Cironneau

В стекле и металле

В 1965 году Пако Рабан — так теперь звали многообещающего модельера — представил публике свою первую коллекцию одежды, те самые 12 платьев из современных материалов, непригодных к носке. Действительно, на первый взгляд, казалось, что такую одежду не просто невозможно — опасно носить! Каждое из металлических платьев, в которых вышли на подиум темнокожие модели (что тоже было вызовом в те времена), весило 10–15 кг. А платья из пассатижей и проволоки на каждом шагу грозили травмами модели. Тем не менее своей цели коллекция достигла. Она стала настоящим скандалом, взорвав мир моды бурей самых разнообразных эмоций по отношению к молодому дизайнеру-провокатору.

Впрочем, одно из платьев коллекции было вполне пригодно для носки. Платье из легких зеркально-серебристых дисков модельер сконструировал специально для Одри Хэпберн. Впоследствии она появилась в нем в фильме «Двое в пути» — и мир вновь вспомнил о Рабане. А тот тем временем, не выждав и года, представил новую «Легкую коллекцию» — на сей раз одежды из бумаги. Тогда же, в 1966 году, он открыл собственный модный дом, решив, что славы, пусть скандальной, и известности ему для этого уже вполне достанет.

Фото: AP/Spartaco Bodini Модель на показе коллекции Пако Рабанна, Париж, 1972 год

Так и вышло. Каждая коллекция Рабана становилась сенсацией. Его стиль невозможно было не узнать: он использовал в одежде самые невообразимые материалы: от стекла и металла до сухих цветов и полос кожи. В 1988 году он вывел на подиум манекенщиц в платьях из лазерных дисков и оргстекла. Его идеи обсуждали, спорили и в конце концов принимали. Прошли годы — и одежда из всего, что попало под руку, превратилась в модный тренд. Но Рабан вновь пошел своим путем. Со временем его коллекции стали куда более подходящими для ношения, сохранив при этом оригинальность форм, неповторимость авторских сочетаний цветов и материалов, архитектурно резкие линии. Их носили Брижит Бардо, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда. Их обожали кинематографисты: лучшего способа визуально выделить героиню, привлечь к ней все взгляды, чем наряд от Пако Рабана, невозможно было придумать. Костюм, сделанный им в 1968 году для Джейн Фонды в фильме «Барбарелла», в 2004 году по опросу журнала Film Review был признан самым сексуальным женским кинонарядом всех времен.

Запах города

В 1969 году Пако Рабан выпустил свою коллекцию парфюма. И вновь он был ни на кого не похож. В то время в моде были цитрусовые и сладкие женские запахи, а Рабан полностью отошел от канона, предложив модницам свою линейку Calandre с резким древесным запахом кипариса. А вскоре мир покорила самая громкая новинка от Рабана — духи-унисекс Paco для молодых жителей современных мегаполисов. Его парфюм очень скоро стал не менее популярен, чем его модные коллекции, и в 1976 году бренд Paco Rabanne открыл в Шартре завод по производству парфюмерии.

Каждый его шаг в мире моды становился маленькой революцией. Именно Пако Рабан первым стал выводить манекенщиц на подиум под музыку вместо монотонной начитки описания очередного наряда. Его металлические кольчуги амазонок копировали в ткани, используя блестящую материю и металлизированные нити — и десятилетия спустя его революционные модели, почти непригодные к носке, оставались по-прежнему актуальными, всё чаще встречаясь и на светских раутах, и на модных вечеринках.

Человек из железа Пако Рабан с моделями после презентации своей весенне-летней коллекции, 1993 год, Париж, Франция Фото: AP/Lionel Cironneau

Пако Рабан никогда не был модельером-теоретиком, раздающим указания помощникам, подмастерьям и швеям. Он собственноручно занимался изготовлением новых коллекций, чаще всего не за швейной машинкой, а с пассатижами и отверткой в руках. Он отлично понимал, что является главной составляющей популярности его коллекций. «Мои платья пользуются популярностью, потому что они шокируют. Не может быть, чтобы женщина надела их и осталась незамеченной», — говорил он.

Своим путем

В конце 1990-х Пако Рабан охладел к миру высокой моды. Он всё больше занимался живописью и общественной работой, передав дела в руки наследников. Увы, собственных детей у модельера не было: его империя перешла к каталонскому модному дому Puig, который Рабан долгое время консультировал, работая в сотрудничестве с Розмари Родригес, создававшей коллекции одежды для этой торговой марки.

Сам модельер на рубеже веков по-прежнему занимался искусством. На собственные средства он издавал несколько журналов, финансировал создание культурных и творческих центров в развивающихся странах, участвовал в благотворительных проектах. В 2005 году он приехал в Москву, чтобы провести выставку своих картин в Центральном доме художника. А пару лет спустя вернулся в российскую столицу в рамках своей всемирной акции по борьбе со СПИДом.

Человек из железа Пако Рабан в московском магазине одежды Дома моды «Пако Рабан» во время приезда на I Неделю высокой моды в ГЦКЗ «Россия», Москва, 1994 год Фото: РИА Новости/Алексей Бойцов

3 февраля 2023 года Пако Рабан умер на 89-м году жизни. О его смерти сообщил официальный аккаунт бренда Paco Rabanne в соцсетях. «Мы благодарны мсье Рабану за его авангардное наследие и открытое им будущее, в котором нет ничего невозможного», — сказано в сообщении.