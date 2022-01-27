Указ мод: с чем вошел в историю Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран обогатил палитру высокой моды, дружил с Майей Плисецкой и Лилей Брик, был поклонником примы Большого театра Светланы Захаровой, считал бульдога Мужика своим лучшим другом, а во Франции жил на «русской даче». Шесть ведущих парижских институций — Лувр, Музей Орсе, Центр Помпиду, Музей современного искусства, Музей Пикассо и Музей Ива Сен-Лорана — примут участие в беспрецедентной выставке «Ив Сен-Лоран в музеях», которая открывается 29 января — в этот день 60 лет назад Ив Сен-Лоран показал свою первую коллекцию. С помощью кураторов экспозиции «Известия» выяснили, что служило источником вдохновения для великого дизайнера и модельера.

Эстетические привидения

Экспозиция «Ив Сен-Лоран в музеях» задумана как некий архипелаг, разбросанный по всему Парижу. Лувр показывает его творения в Галерее Аполлона в окружении драгоценностей французской короны и старинной живописи. В Музее Орсе выставлены вечерние туалеты, созданные по мотивам прустовской эпопеи «В поисках утраченного времени». Музей Ива Сен-Лорана представляет 300 рисунков, которые легли в основу его туалетов.

В Музее Пикассо выставлен сен-лорановский костюм, который воспроизводит женский наряд на одном из портретов автора «Герники». И это далеко не единственный пример заимствования в творчестве Сен-Лорана, который восхищался его арлекинами, голубым и розовым периодами.

— Мы впервые рассказываем о диалоге, который Ив Сен-Лоран вел с живописью и литературой, — объяснил «Известиям» куратор экспозиции, президент Фонда Пьера Бержа — Ива Сен-Лорана Мэдисон Кокс. — Он черпал вдохновение в древнеегипетских рельефах и древнегреческих вазах, фресках Помпеи, в шедеврах Боттичелли, Веласкеса, Рембрандта, Сурбарана, Ватто, Гойи, Делакруа, Энгра, восхищался Ван Гогом, Пикассо, Браком, Мондрианом, Матиссом, Леже, Боннаром. Одну из лучших своих коллекций из 110 платьев он посвятил «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Одно из его знаковых платьев — оммаж французскому художнику-абстракционисту русского происхождения Сержу Полякову, который, по словам модельера, помог ему освежить собственную палитру.

Своих властителей дум — живописцев и писателей — модельер называл «эстетическими привидениями», которые сопровождали его на протяжении всей жизни. В 14 лет он проиллюстрировал флоберовскую «Мадам Бовари». Но главным литературным источником вдохновения для него всегда оставался Марсель Пруст. «Из бездны какого страдания черпает он эту безграничную способность творить?» — часто цитировал Сен-Лоран прустовскую фразу, которую примерял и на себя.

Начиная с 80-х годов минувшего века шедевры Ива Сен-Лорана выставляли главные музеи мира — от Эрмитажа до нью-йоркского «Метрополитен». Но самый грандиозный парад высокой моды кутюрье устроил на парижском стадионе «Стад де Франс» перед финальным матчем Франция–Бразилия на чемпионате мира по футболу 1998 года. 300 манекенщиц со всего мира показали его лучшие творения. Вместе с 80 тыс. болельщиков на трибунах за спектаклем наблюдали 3 млрд телезрителей.

Кто в тереме живет?

Он не был театральным художником, но не переставал работать для сцены. Сен-Лоран дружил с Майей Плисецкой, для которой создал сценический костюм к спектаклю «Гибель розы» в постановке Ролана Пети. Ее фотографии украшали дом кутюрье. Мэтр был поклонником и примы Большого театра Светланы Захаровой, которой написал: «Такой балерины, как вы, никогда не было, нет и не будет».

— Я сопровождал Ива Сен-Лорана в его первой поездке в Москву, — поделился воспоминаниями с «Известиями» другой куратор выставки, известный модельер Стефан Жансон. — Мы тогда навестили Лилю Брик, с которой Ив очень дружил. Ему очень нравилась Лилина собака по кличке Мужик, и он стал называть этим именем своих бульдогов. Когда один Мужик умирал, на его месте появлялся другой — так было четыре или пять раз. Одного из Мужиков увековечил в серии портретов знаменитый американский поп-артист Энди Уорхол.

Согласно легенде, дружба с Лилей Брик побудила Сен-Лорана приобрести поместье «Габриэль» в Нормандии неподалеку от морского курорта Довиль. Он превратил дом, похожий на избушку-теремок, в «русскую дачу», комнаты которой носили имена героев Пруста. Более трех десятилетий одной из его ближайших сотрудниц была баронесса Элен Людингаузен, урожденная Елена Андреевна Строганова, представительница знаменитого русского рода. «Сен-Лоран обожал русских манекенщиц, обворожительных и грациозных», — говорила «Известиям» баронесса.

«Лучший наряд — объятия мужчины»

Сам кутюрье полагал, что мода проходит, а стиль остается. Но красивыми женщин делает не одежда, а любовь. «Лучший наряд, — говорил он, — это объятия любимого мужчины. Для тех, кому в этом отношении не повезло, может, я смогу что-то сделать?» Модельер утверждал, что наделен от природы антеннами, позволяющими ему улавливать желания прекрасного пола.

— Его культовым изобретением стал женский смокинг, который изменил мир моды, — напоминает Мэдисон Кокс. — Кроме того, Ив предложил женщинам носить прозрачные блузки на обнаженном теле — не эпатажа ради, а ради обретения свободы и презрения всех условностей. Он был человеком одиноким, обреченным на жизнь отшельника, потому что нес невыносимый груз ответственности.

Ему приходилось создавать каждый год до шести коллекций высокой моды и прет-а-порте. Сен-Лоран творил не только для самых красивых и богатых женщин в мире — от принцессы Монако Грейс до Катрин Денев. «Когда я вижу, сколько женщин носят мои одежды, — говорил кутюрье, — чувствую себя почти счастливым человеком. Понимаю, что не зря занимался своим ремеслом. Жалею только о том, что не я придумал джинсы».

— Женщины хранят верность Иву Сен-Лорану, — уверен Стефан Жансон. — Разве может быть иначе? В его одеждах они чувствуют себя красивыми и элегантными. Его шедевры не устарели и в наш винтажный век и, кажется, что созданы сегодня. Мэтр хотел, чтобы и через сто лет они служили образцом.

Любимым цветом кутюрье называл черный со всеми его оттенками. По его словам, идеально одетая женщина — это та, которая носит черный свитерок или кофточку с черной юбкой, шарфик на шее и много бижутерии. Быть модным — это значит чувствовать себя в своей тарелке, оставаться самой собой, носить одежду, которая гармонирует с личностью. Для Сен-Лорана главное в платье — это женщина, которая его носит. Выставка открыта с 29 января по 15 мая 2022 года.