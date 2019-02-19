Больше чем дизайнер: архивные фотографии Карла Лагерфельда

Известный модельер Карл Лагерфельд скончался в Американском госпитале в Париже во вторник, 19 февраля, в возрасте 85 лет. «Известия» вспоминают, с чего начинался творческий путь кутюрье, который заново создал французскую (да и не только французскую) моду
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Фото: Getty Images/Hulton Archive/Keystone
Будущий великий модельер (на фото ему 21 год) после победы в одном из своих первых конкурсов в Париже в 1954 году. Рядом с ним модель, облаченная в созданное им пальто. Именно этот конкурс, организованный Международным секретариатом шерсти, принес Лагерфельду должность ассистента в модном доме Пьера Бальмена
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Фото: Getty Images/ullstein bild
Карл Лагерфельд за работой, 1961 год
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Фото: Global Look Press/dpa/picture-alliance/Bertram
Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге в семье обычного торговца и только в середине 1950-х переехал в Париж
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Фото: Global Look Press/picture-alliance/Roland Witschel
Модельер в своей парижской студии весной 1979 года
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Фото: Getty Images/Sygma/Pierre Vauthey
За работой в студии марки Chloe в Париже, 1983 год. C маркой кутюрье сотрудничал с начала 1960-х
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Фото: Getty Images/Corbis/Vittoriano Rastelli
Карл Лагерфельд с сестрами Фенди, 1983 год. Он оставался главным модельером итальянского дома Fendi c 1965 года и вплоть до своей смерти
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В 2009 году Карл Лагерфельд представил коллекцию марки Chanel «Париж–Москва» в Государственном академическом Малом театре
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Visual Press Ag/Jacky Naegelen
В 2010 году за вклад в культуру и искусство Карл Лагерфельд был награжден орденом Почетного легиона — одной из самых престижных наград во Франции. На фото: модельер вместе с президентом Франции Николя Саркози и его супругой Карлой Бруни-Саркози во время церемонии награждения
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Фото: Getty Images/Francois Durand
На подиуме с моделью Кьярой Делевинь после показа коллекции Chanel осень–зима в рамках Парижской недели моды, 2014 год. Строгие черно-белые цвета, костюм-тройка, кожаные перчатки и темные очки стали визитной карточкой модельера
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Фото: TASS/AP/Ramon Espinosa
Карл Лагерфельд оставался главным модельером легендарного французского дома Chanel с 1983 года. С маркой у него был пожизненный контракт
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