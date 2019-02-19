Больше чем дизайнер: архивные фотографии Карла Лагерфельда

Будущий великий модельер (на фото ему 21 год) после победы в одном из своих первых конкурсов в Париже в 1954 году. Рядом с ним модель, облаченная в созданное им пальто. Именно этот конкурс, организованный Международным секретариатом шерсти, принес Лагерфельду должность ассистента в модном доме Пьера Бальмена