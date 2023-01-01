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Жизнь после: уход Артемьева, таблица Пастернака, гимнастерка Чичерина

О чем на этой неделе говорили поклонники искусства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Скончался Эдуард Артемьев, автор шедевров киномузыки: «Родня», «Раба любви», «Солярис». В прокат вышла комедия «Ёлки-иголки»: одну из главных ролей в ней сыграл Гарик Сукачев, чей персонаж похож на Деда Мороза. В новом издании, посвященном Борису Пастернаку, весь материал — детальная хроника первых 35 лет жизни писателя — уложен в таблицу. Экспозиция «Чичерин и советская дипломатия», открывшаяся в Патриаршем дворце Кремля, рассказывает о вековом юбилее страны, которой уже нет, и первом наркоме по иностранным делам. Владимир Спиваков вместе с Национальным филармоническим оркестром России и солистами из разных стран отметил 20-летие Московского международного Дома музыки. «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Он спокоен

29 декабря ушел из жизни народный артист России Эдуард Артемьев, автор шедевров киномузыки, в том числе саундтреков из фильмов «Родня», «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Солярис» — всего более 200 картин. Бесспорен был его талант и в других сочинениях — от академических жанров до эстрадных шлягеров.

30 ноября Эдуард Артемьев отметил 85-летие, а накануне дал интервью «Известиям», где рассказал о своем «Реквиеме».

Жизнь после
Скончался Эдуард Артемьев
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Вы знаете, я свою музыку не слушаю вообще. Написал и забыл о ней, потому что иду дальше. Кроме «Реквиема». «Реквием» я несколько раз прослушал, потому что это что-то гениальное, на мой взгляд, — поделился композитор. — По идее у меня там заложен путь к Христу. Все эти трагические места, бешеный ритм — это не печаль по покойному. А о том, как Бог приходит в нужный час и принимает нас. Бывает, иногда подумаю о смерти и охватывает ужас. Но я уверен, что жизнь на этом не заканчивается, она продолжается. Абсолютно не сомневаюсь в этом. И там она совершенно иная. Поэтому я спокоен.

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На вопрос, будет ли он и в той жизни сочинять музыку, Эдуард Николаевич улыбнулся.

— Этого никто не знает. Сказано в Библии, что форму другую человек приобретет, иным будет. Вот в чем дело. Все будет иное, и чувства иные. Мы еще пока здесь, и этого не узнаем.

В вашем Доме

Владимир Спиваков вместе с Национальным филармоническим оркестром России и солистами из разных стран отметил 20-летие Московского международного Дома музыки. За это время на его сценах выступили около 20 тыс. артистов более чем из 80 стран мира, состоялось более 13 тыс. концертов. В гала-концерте приняли участие сопрано Хибла Герзмава, уроженец Узбекистана тенор Безход Давронов, баритон Владислав Сулимский, а также пианистка из Японии Шио Окуи.

Жизнь после
Владимир Спиваков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Помимо оперных хитов маэстро предложил слушателям первую часть Фортепианного концерта № 1 Шопена, сцену письма Татьяны из «Евгения Онегина» Чайковского, ставшими творческими победами вечера: прозрачно-меланхоличное туше Шио Окуи пленяло не меньше, чем благородная эмоциональная подача Хиблы Герзмава, поддержанная безупречными оркестровыми «комментариями».

Финалом вечера дирижер сделал два хита из фильмов: на бис прозвучали вальс Шостаковича из картины «Первый эшелон» и марш Нино Рота из «Восемь с половиной».

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Деда Мороза заказывали?

С 29 декабря в прокате фильм «Ёлки-иголки», в котором одну из главных ролей сыграл Гарик Сукачев. Его персонаж похож на Деда Мороза, его весь фильм возят на коляске, и у него нет ни одной реплики.

— Это художники по костюмам, гримеры создали такой образ. Мне понравился этот дедок, — рассказал артист «Известиям». — Он, конечно же, волшебник. Хочешь снять кино, которое не забудут, — сними новогоднюю комедию.

По словам Гарика Сукачева, комедия — самый тяжелый жанр. Беззаботность, яркость непросто снять. Жизнь так бедна праздниками, что время от времени нужно делать себе их специально.

Артист признался, что 1 января будет работать, впервые сыграет концерт в клубе, который только открылся. По его словам, нечасто выпадает такая оказия, поработать в маленьком клубе. Когда все рядом, когда все близко, это доставляет удовольствие, подытожил Гарик Сукачев.

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Писатель и «Известия»

Вышло в свет необычное издание, посвященное Борису Пастернаку. В «Летописи жизни и творчества Б. Л. Пастернака в 3 т. Том 1», собранной Анной Клятис и Рахель Лихт, нет традиционного повествования, да и развернутого текста вообще. Весь материал — детальная хроника первых 35 лет великого писателя — уложен в таблицу, где указаны точная дата, город, само событие, будь то биографический факт или цитата из письма, и источник информации. Например: «15 марта / Москва / В газете «Известия» опубликовано стихотворение Пастернака «Голод» / Известия. 1922. No 60 (15 марта). С. 5».

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Фото: Бослен
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Самое очевидное предназначение этой книги — справочный материал для исследователей, — рассказал обозреватель газеты «Известия», кандидат искусствоведения Сергей Уваров. — И вместе с тем здесь есть своя прелесть. И если определиться с принципом погружения в текст, труд вполне может увлечь. Например, что, если попытаться понять, из чего состоял отдельно взятый месяц жизни молодого Пастернака? Или же проследить его взаимоотношения с тем или иным современником?

Впрочем, считает эксперт, по-настоящему погрузиться в фактуру можно, только чередуя освоение вышеупомянутого издания с чтением произведений Пастернака, — неплохой повод взглянуть по-новому на великую литературу.

Дипломат без фрака

Экспозиция «Чичерин и советская дипломатия», открывшаяся в Патриаршем дворце Кремля, посвящена вековому юбилею страны, которой уже нет, и первому наркому по иностранным делам Георгию Чичерину. Личных вещей первого наркома по иностранным делам почти не сохранилось, уцелевшие представлены на выставке. Это портфель, стеклянная ручка, годовой билет для проезда между станциями Санкт-Петербург и Царское Село и гимнастерка почетного красноармейца Отдельной караульной роты униформа, в которой Чичерин запечатлен на многих фотографиях.

Жизнь после
 Посетитель фотографирует экспонат на выставке «Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Во время официальных приемов в Кремле военная форма стала для наркома альтернативой фраку, смокингу и цилиндру, которые были предусмотрены нормами международного протокола, но в Советской России ассоциировались с враждебной буржуазностью», — рассказала «Известиям» научный сотрудник музеев Московского Кремля Мария Сарычева.

Она заметила, что гимнастерка, придуманная художником Михаилом Езучевским около 1918 года, не случайно выглядит как русская косоворотка. Задача была создать красноармейскую форму так, чтобы она подражала народному костюму. Древнерусский кафтан, разговоры (нагрудные клапаны, застежки) родились именно оттуда, подытожил специалист.

Горячий лед

Илья Авербух представил новую ледово-цирковую версию шоу «Волшебник страны ОЗ». В главной роли — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

жизнь после
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Очень интересная для меня роль юной девочки, которая мечтала сбежать от ежедневной рутины, но как показывает практика, нет ничего лучше родного дома, — рассказала Евгения «Известиям».

В спектакле приняли участие и другие звезды фигурного катания — олимпийский чемпион Роман Костомаров, чемпионы мира Максим Шабалин и Оксана Домнина. Удивляли зрителей не только на льду, но и в воздухе. Домнина, например, взмывала над трибунами с помощью специальных тросов.

Илья Авербух отметил, что интерес публики связан не только с участием известных фигуристов, но и с конкуренцией. Свои шоу в этом году уже представили Татьяна Навка и Евгений Плющенко, и все они высокого уровня. Авербух назвал эти представления ледовым Бродвеем, собранием качественных проектов, у каждого из которых есть зрители.

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