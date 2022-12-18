Средства на художества: кино в Госдуме, Рубенс в упаковке, Уэст в отказе
Победителем VI фестиваля «Биеннале театрального искусства» стал худрук РАМТа Алексей Бородин, который поставил спектакль «Душа моя Павел». Депутаты предлагают установить возможность полного госфинансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Ушел из жизни Армен Медведев — выдающийся киновед, преподаватель, продюсер, в 1992–1999 годах — председатель Госкино РФ. Рэпер Канье Уэст, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, написал первый развернутый пост в своем Telegram-канале. В музее «Новый Иерусалим» открылась экспозиция фламандской живописи «Под знаком Рубенса», где представлены произведения фламандских живописцев XVII века. Союз композиторов России представил первые результаты программы «Ноты и квоты». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.
Павел — первый
Победителем VI фестиваля «Биеннале театрального искусства» стал худрук РАМТа Алексей Бородин, который поставил спектакль «Душа моя Павел». В программе было 17 конкурсных спектаклей, из них семь — московских и десять — привозных. Мэтров оценивали молодые лауреаты конкурса прошлых лет.
— Очевидно, я по возрасту самый старший, может, поэтому так решили, — удивился в беседе с «Известиями» Алексей Бородин. — Мы прекрасно понимаем, что переживаем трудный момент. Оскуднело наше режиссерское братство. И на плечах тех молодых режиссеров, что в жюри, стоит тяжелая задача. И неважно, кто первый, мы пытаемся удержать уровень нашего театра. Питер Брук говорил: «Какие вы счастливые, что имеете театры, имеете помещения и можете ставить спектакли».
Спектакль «Душа моя Павел»
Победитель получил денежный грант 2 млн рублей на следующую постановку и статуэтку Арлекина, выполненную по эскизам Александра Боровского. Сейчас Алексей Бородин репетирует пьесу сэра Тома Стоппарда «Леопольдштадт».
Показы фестиваля прошли с сентября по декабрь на главных театральных площадках столицы. Премьеры последних двух сезонов представили ветераны отечественной режиссуры: Сергей Бобровский, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Григорий Козлов, Александр Коршунов, Сергей Федотов, Валерий Фокин и другие.
Иди и сними
Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект «Об изменениях в ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ». Документ предлагает установить возможность полного госфинансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества.
— Конечно, мы хотим, чтобы воспользоваться новыми нормами смогли все, кто снимает детское и юношеское кино, — пояснила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по культуре, один из авторов законопроекта Елена Драпеко. — В нашем законодательстве по поддержке национального кинематографа прописано, что за счет бюджета мы можем финансировать не более 70% стоимости таких фильмов. А инвесторы с большим трудом идут на финансирование таких картин.
Глава кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов считает, что продюсер всегда должен нести определенные риски.
— Нахождение в зоне риска подстегивает делать кино качественным, зрительским, чтобы как минимум окупились вложения, — подчеркнул продюсер.
Он напомнил, что фильмы для детей — самое дорогое кино в мире. Они требуют много сложных декораций, компьютерной графики и различных эффектов. Практически весь объем государственной поддержки уйдет на несколько таких фильмов, опасается он.
Человек, который открывал
Скончался Армен Медведев — выдающийся киновед, преподаватель, продюсер, государственный деятель в области кинематографа, в 1992–1999 годах — председатель Госкино РФ.
— Если говорить о вкладе в развитие нашего кино, то он у Армена Николаевича был самым серьезным в 1970-е годы, — рассказал «Известиям» киновед Александр Шпагин. — Он пришел в Госкино и фактически помогал состояться всему тому, что несло в себе приметы нового сознания и нового кинематографа. Сегодня аналога позиции Медведева в те годы не существует. Сейчас всё диктует рынок. Наверное, хорошо было бы сейчас поставить над всеми человека, который бы открывал дорогу всему положительному и новому. Но такого человека нет. А если бы он и появился, то деньги для рынка всё равно важнее.
Армен Медведев
Эксперт также рассказал о вкладе Армена Медведева в развитие кинофестиваля в Выборге «Окно в Европу», президентом которого он был больше 20 лет. По словам Александра Шпагина, это был интеллигентный фестиваль для людей, которые понимают и слышат друг друга.
Опять против
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, написал первый развернутый пост в своем Telegram-канале. Он сообщил, что благодарен за возвращение Бриттни Грайнер, молится за американских заключенных в зарубежных тюрьмах, и напоминает, что жизни белых тоже важны (намек на фразу Black Lives Matter, за корректировку которой Канье уже подвергался критике).
По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, очередная выходка рэп-звезды — часть затянувшегося перформанса «Канье против всех».
— Уэст увлеченно играет в анфан террибль, последовательно (а может, хаотично) зля чернокожих, евреев, левых, правых (приглашение Трампу стать вице-президентом — то ли оскорбление, то ли шутовство), — полагает Сергей Уваров. — Возможно, это результат психического расстройства. Но не исключено, что для Канье это своего рода художественная акция — стать изгоем и выдать потом свои ощущения в новой пластинке. По крайней мере его новейший трек Someday We’ll All Be Free, вышедший на днях, намекает именно на такой сценарий.
Вези меня нежно
В музее «Новый Иерусалим» открылась экспозиция фламандской живописи «Под знаком Рубенса». На выставке представлены произведения фламандских живописцев XVII века во главе с Питером Паулем Рубенсом. Это — Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс, Франс Снайдерс, Ян Фейт, Ян Брейгель Бархатный, Давид Тенирс-младший и другие мастера.
— Проект стал важным и по-своему показательным результатом совместной деятельности научных сотрудников ряда региональных музеев нашей страны, а также хранителей частных коллекций, — оценил событие куратор экспозиции, доктор искусствоведения, профессор Вадим Садков. — Мы соединили в одном пространстве картины выдающихся фламандских художников XVII века, разбросанные по разным городам нашей необъятной страны.
Комментируя доставку бесценного груза к месту выставки, эксперт отметил, что существуют очень жесткие требования к страховке и транспортировке произведений старых мастеров. Картины перевозились в специальных антивибрационных ящиках, и вне зависимости от того, находится ли полотно в 20 км от «Нового Иерусалима» — в Архангельском — или за несколько тысяч километров в Екатеринбурге, везли только по земле.
Ноты и квоты
Союз композиторов России представил первые результаты программы «Ноты и квоты». Идея возродить систему госзаказов уже в новых реалиях и с новым подходом появилась до пандемии, но реализована была только в 2021-м. Тогда удалось сделать 12 заказов, в этом году более чем в два раза больше — 25, что в деньгах составило 10 млн рублей (средства выделило Министерство культуры).
— Мы хотели дать композиторам возможность зарабатывать своей основной профессией. Не преподаванием или музыкальным оформлением, а сочинением музыки, — рассказала гендиректор Союза композиторов Карина Абрамян. — В этом году у нас появились симфонические партитуры. Это уже совсем другой масштаб.
Если заявка проходит отбор, то композитор получает заказ, который весьма щедро оплачивает Союз композиторов (от 200 до 800 тыс. рублей за произведение), а исполнитель затем включает опус в свой репертуар, причем в течение двух сезонов он может играть его на эксклюзивной основе.
В рамках «Нот и квот» уже появились произведения Настасьи Хрущевой, Ольги Бочихиной, Эльмира Низамова, Ярослава Судзиловского, Николая Попова, Александра Хубеева и других известных российских композиторов.
Полет метеоритов
В Музее кино состоялось вручение ежегодной Премии Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.
— Метеорит, падая на Землю, теряет 90% своей массы, подобно тому, как первая идея, рожденная у авторов фильма, в процессе работы трансформируется и наполняется новыми смыслами, а продюсер — важнейшая фигура, организующая этот творческий процесс, — отметил в беседе с «Известиями» президент гильдии Филипп Кудряшов.
Лауреатами премии 2022 года стали: кинопродюсер, председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан Ильдар Ягафаров, получивший приз за игровой фильм «Живы ли мы?»; кинопродюсер Александра Франк, удостоенная призом за неигровой фильм «Донбасс. Дорога домой»; кинопродюсер Алексей Рязанцев, отмеченный призом в области поддержки проката российского кино; кинопродюсер, заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИК им. С. А. Герасимова, профессор Виталий Сидоренко, отмеченный премией Гильдии за вклад в профессию.