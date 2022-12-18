Средства на художества: кино в Госдуме, Рубенс в упаковке, Уэст в отказе

Победителем VI фестиваля «Биеннале театрального искусства» стал худрук РАМТа Алексей Бородин, который поставил спектакль «Душа моя Павел». Депутаты предлагают установить возможность полного госфинансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества. Ушел из жизни Армен Медведев — выдающийся киновед, преподаватель, продюсер, в 1992–1999 годах — председатель Госкино РФ. Рэпер Канье Уэст, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, написал первый развернутый пост в своем Telegram-канале. В музее «Новый Иерусалим» открылась экспозиция фламандской живописи «Под знаком Рубенса», где представлены произведения фламандских живописцев XVII века. Союз композиторов России представил первые результаты программы «Ноты и квоты». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире культуры.

Павел — первый

Победителем VI фестиваля «Биеннале театрального искусства» стал худрук РАМТа Алексей Бородин, который поставил спектакль «Душа моя Павел». В программе было 17 конкурсных спектаклей, из них семь — московских и десять — привозных . Мэтров оценивали молодые лауреаты конкурса прошлых лет.

— Очевидно, я по возрасту самый старший, может, поэтому так решили, — удивился в беседе с «Известиями» Алексей Бородин. — Мы прекрасно понимаем, что переживаем трудный момент. Оскуднело наше режиссерское братство. И на плечах тех молодых режиссеров, что в жюри, стоит тяжелая задача. И неважно, кто первый, мы пытаемся удержать уровень нашего театра. Питер Брук говорил: «Какие вы счастливые, что имеете театры, имеете помещения и можете ставить спектакли».

Средства на художества Спектакль «Душа моя Павел» Фото: ramt.ru

Победитель получил денежный грант 2 млн рублей на следующую постановку и статуэтку Арлекина , выполненную по эскизам Александра Боровского. Сейчас Алексей Бородин репетирует пьесу сэра Тома Стоппарда «Леопольдштадт».

Показы фестиваля прошли с сентября по декабрь на главных театральных площадках столицы . Премьеры последних двух сезонов представили ветераны отечественной режиссуры: Сергей Бобровский, Алексей Бородин, Марина Брусникина, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Григорий Козлов, Александр Коршунов, Сергей Федотов, Валерий Фокин и другие.

Иди и сними

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект «Об изменениях в ФЗ «О государственной поддержке кинематографии РФ». Документ предлагает установить возможность полного госфинансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества.

— Конечно, мы хотим, чтобы воспользоваться новыми нормами смогли все, кто снимает детское и юношеское кино, — пояснила «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по культуре, один из авторов законопроекта Елена Драпеко. — В нашем законодательстве по поддержке национального кинематографа прописано, что за счет бюджета мы можем финансировать не более 70% стоимости таких фильмов. А инвесторы с большим трудом идут на финансирование таких картин.

Средства на художества Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Глава кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов считает, что продюсер всегда должен нести определенные риски.

— Нахождение в зоне риска подстегивает делать кино качественным, зрительским, чтобы как минимум окупились вложения, — подчеркнул продюсер.

Он напомнил, что фильмы для детей — самое дорогое кино в мире. Они требуют много сложных декораций, компьютерной графики и различных эффектов . Практически весь объем государственной поддержки уйдет на несколько таких фильмов, опасается он.

Человек, который открывал

Скончался Армен Медведев — выдающийся киновед, преподаватель, продюсер, государственный деятель в области кинематографа , в 1992–1999 годах — председатель Госкино РФ.

— Если говорить о вкладе в развитие нашего кино, то он у Армена Николаевича был самым серьезным в 1970-е годы, — рассказал «Известиям» киновед Александр Шпагин. — Он пришел в Госкино и фактически помогал состояться всему тому, что несло в себе приметы нового сознания и нового кинематографа. Сегодня аналога позиции Медведева в те годы не существует. Сейчас всё диктует рынок. Наверное, хорошо было бы сейчас поставить над всеми человека, который бы открывал дорогу всему положительному и новому. Но такого человека нет. А если бы он и появился, то деньги для рынка всё равно важнее.

Средства на художества Армен Медведев Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Эксперт также рассказал о вкладе Армена Медведева в развитие кинофестиваля в Выборге «Окно в Европу», президентом которого он был больше 20 лет. По словам Александра Шпагина, это был интеллигентный фестиваль для людей, которые понимают и слышат друг друга.

Опять против

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст, заявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, написал первый развернутый пост в своем Telegram-канале. Он сообщил, что благодарен за возвращение Бриттни Грайнер, молится за американских заключенных в зарубежных тюрьмах, и напоминает, что жизни белых тоже важны (намек на фразу Black Lives Matter, за корректировку которой Канье уже подвергался критике).

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, очередная выходка рэп-звезды — часть затянувшегося перформанса «Канье против всех».

Средства на художества Фото: REUTERS/Lucas Jackson

— Уэст увлеченно играет в анфан террибль, последовательно (а может, хаотично) зля чернокожих, евреев, левых, правых (приглашение Трампу стать вице-президентом — то ли оскорбление, то ли шутовство), — полагает Сергей Уваров. — Возможно, это результат психического расстройства. Но не исключено, что для Канье это своего рода художественная акция — стать изгоем и выдать потом свои ощущения в новой пластинке. По крайней мере его новейший трек Someday We’ll All Be Free, вышедший на днях, намекает именно на такой сценарий.

Вези меня нежно

В музее «Новый Иерусалим» открылась экспозиция фламандской живописи «Под знаком Рубенса». На выставке представлены произведения фламандских живописцев XVII века во главе с Питером Паулем Рубенсом . Это — Антонис Ван Дейк, Якоб Йорданс, Франс Снайдерс, Ян Фейт, Ян Брейгель Бархатный, Давид Тенирс-младший и другие мастера.

— Проект стал важным и по-своему показательным результатом совместной деятельности научных сотрудников ряда региональных музеев нашей страны, а также хранителей частных коллекций, — оценил событие куратор экспозиции, доктор искусствоведения, профессор Вадим Садков. — Мы соединили в одном пространстве картины выдающихся фламандских художников XVII века, разбросанные по разным городам нашей необъятной страны.

Средства на художества Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Комментируя доставку бесценного груза к месту выставки, эксперт отметил, что существуют очень жесткие требования к страховке и транспортировке произведений старых мастеров. Картины перевозились в специальных антивибрационных ящиках, и вне зависимости от того, находится ли полотно в 20 км от «Нового Иерусалима» — в Архангельском — или за несколько тысяч километров в Екатеринбурге, везли только по земле.

Ноты и квоты

Союз композиторов России представил первые результаты программы «Ноты и квоты». Идея возродить систему госзаказов уже в новых реалиях и с новым подходом появилась до пандемии, но реализована была только в 2021-м. Тогда удалось сделать 12 заказов, в этом году более чем в два раза больше — 25, что в деньгах составило 10 млн рублей (средства выделило Министерство культуры).

— Мы хотели дать композиторам возможность зарабатывать своей основной профессией. Не преподаванием или музыкальным оформлением, а сочинением музыки, — рассказала гендиректор Союза композиторов Карина Абрамян. — В этом году у нас появились симфонические партитуры. Это уже совсем другой масштаб.

Средства на художества Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Если заявка проходит отбор, то композитор получает заказ, который весьма щедро оплачивает Союз композиторов (от 200 до 800 тыс. рублей за произведение), а исполнитель затем включает опус в свой репертуар, причем в течение двух сезонов он может играть его на эксклюзивной основе.

В рамках «Нот и квот» уже появились произведения Настасьи Хрущевой, Ольги Бочихиной, Эльмира Низамова, Ярослава Судзиловского, Николая Попова, Александра Хубеева и других известных российских композиторов.

Полет метеоритов

В Музее кино состоялось вручение ежегодной Премии Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

— Метеорит, падая на Землю, теряет 90% своей массы, подобно тому, как первая идея, рожденная у авторов фильма, в процессе работы трансформируется и наполняется новыми смыслами, а продюсер — важнейшая фигура, организующая этот творческий процесс, — отметил в беседе с «Известиями» президент гильдии Филипп Кудряшов.

Лауреатами премии 2022 года стали: кинопродюсер, председатель Союза кинематографистов Республики Татарстан Ильдар Ягафаров, получивший приз за игровой фильм «Живы ли мы?»; кинопродюсер Александра Франк, удостоенная призом за неигровой фильм «Донбасс. Дорога домой»; кинопродюсер Алексей Рязанцев, отмеченный призом в области поддержки проката российского кино; кинопродюсер, заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИК им. С. А. Герасимова, профессор Виталий Сидоренко, отмеченный премией Гильдии за вклад в профессию.