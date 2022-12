Новогоднее «Кино»: Цой возвращается, «Щелкунчик» остается

«Кино» перезаписывает хиты Цоя, «Ария» и Sia возвращаются к старому репертуару, а Владимир Спиваков предлагает отметить с ним Рождество. Под конец года звезды не горят желанием выпускать новый материал, справедливо опасаясь, что он утонет в предновогодней суете и тематических праздничных плейлистах. Поэтому приходится довольствоваться ностальгическими релизами-переизданиями и, конечно, неустаревающей классикой. «Известия» выбрали самое яркое.

«Кино» — «12_22»

Группа «Кино» (точнее, оставшиеся ее участники) уже не первый год концертирует с программой, сделанной следующим образом: звучит фонограмма Виктора Цоя, а музыканты на сцене играют под нее вживую, порой воспроизводя любимые перестроечные хиты максимально близко к оригиналу, а порой и добавляя (очень деликатно) новые элементы. Теперь же этот материал выпущен в студийном виде.

Трек-лист из 16 композиций сфокусирован в основном на более раннем этапе творчества «Кино», когда возможностей по-настоящему качественной записи у группы еще не было. Поэтому, например, здесь не представлены хиты «Звезда по имени Солнце» и «Кукушка», записанные в последние годы и изначально отлично. Впрочем, «Кукушка» наряду со «Следи за собой» есть в живой версии — как раз с тех концертов, о которых шла речь выше.

Но главный подарок — «Сосны на морском берегу», прежде известная поклонникам лишь в виде демо, сделанного без участия самой группы. И уже ради нее одной стоит послушать эту работу.

Вообще «12_22» оставляет странное впечатление, поскольку, с одной стороны, любимые песни «посвежели», скинули возраст, с другой же — внимательно прислушавшись, можно заметить, что голос Цоя менее «новый», чем инструменты. Но в любом случае ностальгический заряд обеспечен.

«Ария» — Ballads

Группа «Ария» выпустила сборник Ballads, по названию которого несложно догадаться, что материалом стали исключительно медляки. Правда, это не значит, что в музыке сплошь лирическое настроение, здесь есть весьма жесткие и напористые номера, как, например, «Пусть будет так», но, впрочем, всем композициям присуще эпическое дыхание.

15 треков охватывают всю карьеру коллектива — от дебютной пластинки 1985 года «Мания величия» до «Проклятья морей» 2018 года. И для поклонников это неплохой способ проследить творческую эволюцию «Арии» в рамках одного жанра. Впрочем, как раз фанаты-то остались релизом недовольны. Оно объяснимо: здесь нет совершенно ничего нового, артисты не расщедрились ни на один бонус-трек или хотя бы на ремастер. С тем же успехом можно было ограничиться плейлистом в стримингах. Но, видимо, зачем-то музыкантам понадобилось напомнить о себе таким странным способом.

А еще подборка становится свидетельством того, что, даже если ограничиться балладами, творческие достижения «Арии» никак не вписываются в стандартный The Best Of, не попавшего в Ballads, но явно заслуживающего этого, пожалуй даже больше, чем попавшего. Возьмите хотя бы «Беспечного ангела». Где он? Видимо, на Ballads 2.

Sia — Snowman (Part II)

Пять лет назад Sia записала прелестную песню Snowman, которая с тех пор стабильно попадает во все подборки лучших рождественских композиций. В 2020-м артистка вдруг решила сопроводить этот номер, и без того многим полюбившийся, анимационным клипом — и получилось не менее успешно. Видео Лиар Молчо, рассказывающее о приключениях обаятельных пластилиновых снеговиков, посмотрели уже свыше 207 млн раз. Прошло еще два года, как Sia снова возвратилась к Snowman и выпустила Part II — своего рода сиквел мультика, музыкально ничем не отличающийся от оригинала, но с новым сюжетом. Семья снеговичков наблюдает за пролетающей повозкой Санты, груженной подарками. И вдруг из саней выпадает маленький гномик, которого теперь надо вернуть назад.

Анимация в Part II не менее симпатичная, чем в 2020-м, да и режиссер тот же. И можно было бы посетовать, что от самой Sia мы ничего нового не услышали, но чего уж придираться? Мы получили еще одну семейную короткометражку на основе прекрасной музыки. Так почему бы не посмотреть ее с детьми?

Владимир Спиваков — Christmas with Vladimir Spivakov

Новый альбом Владимира Спивакова на первый взгляд не связан напрямую с Рождеством, если не считать, конечно, фрагмента из «Щелкунчика» Чайковского (на диске представлена третья картина II действия). Остальное — восемь номеров из «Лебединого озера», включая Танец маленьких лебедей, «Сентиментальный вальс» того же автора и две миниатюры Элгара и две Крейслера, — вполне могли бы оказаться и в ином контексте. Но все вместе это создает поистине праздничную, волшебную атмосферу.

Хотя релиз заслуживает внимания меломанов и без повода, он может заинтересовать и самую широкую публику, оказывающуюся в преддверии Нового года перед непростой дилеммой: что бы такое поставить, чтобы в разгар декабрьской суеты обрести умиротворение и душевную гармонию? Вот именно Christmas with Vladimir Spivakov и поставьте.

Кстати, Владимир Теодорович предстает здесь в обоих своих амплуа: и как скрипач — в отдельных пьесах, и как дирижер — в балетах. И во всех случаях интерпретации отмечены безупречным вкусом.

Плейлист «Известий»

Начинается и заканчивается наш плейлист треками, включенными в обзор: это и «Сосны на морском берегу» группы «Кино», и одна из лучших баллад «Арии» — «Мечты», и Snowman от Sia, и, конечно, великий номер из «Щелкунчика» в исполнении Владимира Спивакова (куда ж без музыки балета Чайковского под Новый год). Ну а помимо них предлагаем вам две совершенно разные новинки — «Новогоднюю песню» целого звездного десанта (The Limba, Jony, Егор Крид и блогер A4) и пронзительный номер Чичериной с меланхоличным соло саксофона.