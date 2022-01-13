Будет как в «Кино»: Цой на клеёнке и последняя кассета

В столичном «Манеже» открывается уникальная выставка «Виктор Цой. Путь героя». Это первая масштабная экспозиция, посвященная легенде русского рока. Таким Цоя еще не видели, утверждают кураторы. Проект приурочен к 60-летию певца , которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Военный билет, загранпаспорт и шуба из чернобурки — личные вещи Цоя выставлены наряду с главным аттракционом экспозиции — рисунками главного музыканта позднего СССР. «Известия» отправились взглянуть на рок-артефакты.

Три гитары за стеклом

Для поклонников Виктора Цоя и группы «Кино» Манеж грозит превратиться в место паломничества. Многие вернутся сюда не раз. На двух тысячах квадратных метрах кураторам удалось разместить более 300 экспонатов в нескольких тематических залах. Это пространство открывает Цоя-художника.

Идейный вдохновитель проекта продюсер Агния Стерлигова считает, что Цой может не только объединить поколения, но и стать абсолютно безальтернативным героем, которого все любят.

— Мы хотели отразить самые разные грани его таланта и вехи творчества. Рассказать историю про его жизнь в кино и связь с искусством, про стиль, про окружение Виктора, — говорит Агния Стерлигова.

Будет как в кино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Креативным продюсером выставки стал сын музыканта Александр Цой. Он не смог прилететь в Москву, но по онлайн-связи поделился о том, с чего все началось. Два с половиной года назад концепцию выставки ему предложил художник и дизайнер Дмитрий Мишенин. За тридцать лет без Цоя родные редко одобряли проекты о музыканте. В этом случае сын поверил в масштаб выставки и интерес к ней поклонников.

— Для меня то, что удалось собрать вещи, принадлежащие наследникам и коллекционерам в одном месте, — это круче, чем «Мстители, — признается Александр Цой. — А когда я увидел три гитары отца рядом — Kramer, Alvarez и Washburn — в одном помещении, для меня это был какой-то волшебный момент. С 1990-го они ещё не были вместе.

Музыкальное пророчество

Экспозиционное пространство уникально по замыслу и воплощению. Проходя с аудиогарнитурой по экспозиции, можно услышать редкие интервью артиста, песни в его исполнении, воспоминания друзей и коллег. Увидеть детские фото, военный билет, загранпаспорт, личные вещи, украшения, сценические костюмы и вещи из гардероба музыканта, дефицитные пластинки Led Zeppelin, бритвенный прибор с французской косметикой. Еще тут — шуба из чернобурки, купленная жене на первый гонорар. Квартиры у молодоженов не было, а меха — были.

Но один из самых уникальных предметов в экспозиции — кассета, которую Виктор Цой слушал перед смертью. Ее предоставил для экспозиции биограф музыканта Виталий Калгин. На выставке каждый может услышать, что же звучало в динамиках автомобиля Цоя. «Именно сегодня и именно сейчас», — бодренько напевает группа «Новые Композиторы». Когда знаешь, что произошло через секунду от этих слов, становится не по себе. 15 августа 1990 года на 35-м км шоссе «Слока-Талсе» в Латвии 12.28 «Москвич — 2141», за рулем которого находился Виктор Цой, столкнулся с автобусом Икарус. Смерть музыканта наступила мгновенно.

Будет как в кино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что под руку попало

Целью выставки было показать Цоя-художника. Таким вряд ли кто мог представить рок-музыканта. Один из залов «Манежа» полностью отдан под его графику и живопись. На выставке 76 работ, 33 из них экспонируются впервые . Они предоставлены семьей — сыном Александром и Натальей Разлоговой. Остальные — из собраний частных коллекционеров. Для своего творчества Цой использовал не только бумагу и холст, но даже такой неожиданный материал, как клеёнка и упаковочный поролон. Как вызов — работа под названием «Картину написать не успел», которую предоставил Ринад Ахмедчин. Из фондов «РОСИЗО» представлен ученический карандашный рисунок, который институции некогда подарил сын музыканта Александр Цой.

— Только ради одного зала, в котором собраны картины Виктора Цоя, стоит идти на эту выставку, — заверил «Известия» куратор Дмитрий Мишенин. — Здесь собраны подлинники, стопроцентные и аутентичные. Потому что на рынке существует довольно много подделок. Последнее время искусство Цоя растет в цене.

Создатели проекта называют зал с живописью Цоя «выставкой в выставке».

— Мы знаем Виктора Цоя как музыканта, поэта, философа, и для многих неожиданностью станет, что он еще был и художником — и интересным. Самым адекватным представителем того, что называется современным искусством. Его работы очень разные по стилистике: плакаты, нэцкэ, классический рисунок и даже нечто, напоминающее комиксы, — считает генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова.

Для творчества Виктора Цоя характерны примитивизм и экспрессионизм. Самые распространенные герои его рисунков — квадратные человечки. А сюжеты выполнены в стиле граффити.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В силу того, что живопись не была основной деятельностью Виктора Цоя, он мог использовать для работы и не подходящий на первый взгляд материал. Не стоит забывать, что жил он во времена дефицита, и «с бумагой в стране была напряженка».

Как рассказал «Известиям» продюсер зарубежных гастролей Виктора Цоя Жоэль Бастенэр, Цой не считал себя серьезным художником, а свои картины дарил только самым близким людям.

Не в деньгах счастье

Однажды Виктор Цой попросил Джоанну Стингрей продать свои работы на Западе , и на вырученные деньги купить кроссовки и часы. Продюсер и певица была популяризатором русского рока за рубежом и по сей день дружит с музыкантами. Когда она узнала о готовящейся выставке Цоя в Москве, то первая предложила экспонат для нее. Им стала банка супа «Кэмбел», оформленная легендарным Энди Уорхолом.

Будет как в кино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Я знала этого художника и показала ему работы Виктора, — рассказала «Известиям» Джоанна Стингрей. — Ему было очень интересно познакомиться с художником из другого мира. И тогда я сказала Энди: «Если я куплю в магазине банку супа, ты можешь оставить на ней свой автограф для Виктора?» Но Уорхол не предполагал, что я принесу ему 20 банок и попрошу автографы для нескольких рок-музыкантов.

Проект выставки поддержан президентским Фондом культурных инициатив.

— Он победил среди 12,5 тысяч заявок. В результате высокой оценки экспертного совета выставка получила 37,5 млн. рублей. Это около 40% вложенных средств в организацию, — рассказал генеральный директор фонда Роман Карманов.

Билеты на выставку Цоя не дешевые. Организаторы ожидают повышенный интерес к Цою и предполагают, что спекулянты не останутся в стороне, будут торговать и билетами и местами в очереди. Будет, как в «Кино».