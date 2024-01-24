Американский эсминец USS John Finn прошел через Тайваньский пролив
Эсминец военно-морских сил США USS John Finn прошел через Тайваньский пролив, сообщила 24 января пресс-служба седьмого флота.
«USS John Finn совершил 24 января проход Тайваньского пролива в водах, где в соответствии с международным правом действует свобода судоходства и полетов», — говорится в сообщении на сайте.
Утверждается, что курс корабля пролегал за пределами территориальных вод прибрежных государств. Таким образом американские военные продемонстрировали «приверженность США свободе судоходства», объяснили в пресс-службе.
Накануне сообщалось о прибытии на Тайвань двух членов палаты представителей американского конгресса с целью подтвердить продолжение дружественных отношений после состоявшихся выборов президента республики.
Ранее, 17 января, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военное обострение вокруг Тайваня приведет к глобальным последствиям. По его словам, фундаментальный интерес Вашингтона заключается в «поддержании стабильности» в Тайваньском проливе.
13 января на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.
Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.