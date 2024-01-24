Два представителя конгресса США прибыли на Тайвань

Два члена палаты представителей конгресса США прибыли на Тайвань, чтобы подтвердить продолжение дружественных взаимоотношений после прошедших выборов президента республики. Об этом сказано в сообщении на сайте одного из конгрессменов Ами Бера во вторник, 23 января.

«Сегодня в Тайбэй прибыли Ами Бера (демократ от Калифорнии) и Марио Диас Баларт (республиканец от Флориды), сопредседатели тайваньской фракции конгресса», — сказано в публикации.

Целью делегации было названо подтверждение продолжения оказания поддержки Тайбэю со стороны Вашингтона. Бера также указал, что будут изучаться возможности развития экономического сотрудничества и взаимодействия в укреплении оборонной сферы государств.

Ранее, 13 января, на Тайване прошли выборы главы администрации острова. На них одержал победу Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии, выступающий за независимость от Китая и сближение с США.

Перед этим, 11 января, Белый дом подтвердил, что отправит «неофициальную делегацию» США на Тайвань после проведения выборов на острове. При этом посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Китай «решительно выступает против того, чтобы США имели какие-либо официальные контакты с тайваньским регионом».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.