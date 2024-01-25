Заправские умельцы: с автострад России исчезнут привычные АЗС

Заправки, кафе и другие объекты дорожного сервиса на скоростных автомагистралях будут открываться только в составе мультифункциональных зон (МФЗ). Это предусмотрено поправками в Земельный кодекс и рядом других законов, разработанными Минтрансом РФ. Размещение объектов придорожной инфраструктуры нуждается в регулировании, при этом бизнес готов на них работать, считают эксперты. Подробности — материале «Известий.

МФЗ вместо АЗС

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, предусматривающий изменение правил размещения АЗС, кафе, фудкортов и других объектов дорожного сервиса на автомагистралях. Он призван упорядочить размещение таких объектов на дорогах и привести их к единым стандартам, отмечают в пресс-службе Минтранса РФ.

Законопроект предусматривает, что «размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог первой категории допускается исключительно в составе многофункциональных зон дорожного сервиса».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Согласно закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», а также ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования», автомобильными дорогами первой категории считаются трассы, имеющие четыре и более полос для движения, центральную разделительную полосу, пересечения с другими дорогами на разных уровнях (для категории 1В допускаются пересечения на одном уровне со светофорами не чаще, чем через 5 км) и рассчитанные на проезд не менее 14 тыс. транспортных средств в сутки. Примерами таких трасс являются платные дороги М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД, бесплатная магистраль М-9 «Балтия» (на участке от Москвы до Волоколамска) и ряд других дорог.

В документе отмечается, что на МФЗ должны быть расположены не менее двух объектов дорожного сервиса различного вида. Кроме того, на территории этих зон могут также размещаться «площадки отдыха, вертолетные площадки, площадки для размещения аварийно-спасательных служб и медицинские пункты, специализированные автостоянки служб эвакуации транспортных средств, сооружения связи, а также подобные объекты, обеспечивающие сервисные услуги для обслуживания участников дорожного движения».

МФЗ — это новый формат комплексных услуг, собранных на одной территории для водителей и пассажиров, поясняют в Минтрансе. Помимо автозаправки, на них расположены также кафе, магазин, аптека, комнаты матери и ребенка, просторные туалеты и душевые.

«Приоритетное размещение объектов дорожного сервиса в составе МФЗ позволит оказывать широкий спектр сервисных услуг на одной территории. До сих пор законодательством вопрос формирования МФЗ не был урегулирован», — говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта РФ.

Где искать заправки?

Согласно законопроекту, размещать МФЗ допускается в полосе отвода и (или) в придорожной полосе автодороги. При этом подъезды к ним «должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Это позволит минимизировать количество примыканий к таким автодорогам, а следовательно, уменьшить вероятность снижения скоростного режима и возникновения дорожно-транспортных происшествий, — отмечают в пресс-службе Минтранса.

Кроме того, законопроект допускает с согласия владельца автомобильной дороги размещение на МФЗ некапитальных строений, в том числе передвижных и мобильных фудтраков. Это обеспечит участников движения минимальным набором услуг в предусмотренных местах отдыха, предоставив возможность малому и среднему бизнесу работать без капитальных затрат на строительство, подчеркивают в Минтрансе.

Все в одном месте

Размещение объектов дорожного сервиса вдоль автомобильных дорог первой категории исключительно в составе МФЗ создаст возможность обеспечить пользователей дорог необходимым перечнем услуг в границах одной локации, а также отразится на безопасности и равномерности транспортного потока из-за сокращения количества примыканий к автомобильной дороге, считают в ГК «Автодор». Как отметил заместитель председателя «Автодора» Константин Макиев, на дорожной сети госкомпании уже действует 101 МФЗ, а до конца этого года их будет не менее 115.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Предлагаемое регулирование соответствует задачам по развитию комплексной инфраструктурной услуги, а также запросам пользователей автодорог и будет способствовать дальнейшей реализации подхода «Дорога — как инфраструктурная услуга», — заявил «Известиям» Константин Макиев. Кроме того, этот законопроект будет способствовать решению проблемы обеспечения сотовой связью и мобильным интернетом участников дорожного движения, добавил он.

«Бизнес сам придет»

Расположенные на скоростных трассах через 50–70 км крупные МФЗ с заправками, фудкортами, зонами отдыха, туалетами и душевыми — общепринятая мировая практика, считает профессор, научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин . Это позволяет поддерживать высокую скорость движения на таких дорогах за счет уменьшения числа съездов к отдельным заправкам или кафе, отмечает он.

— На этих магистралях большой поток транспорта, а значит, и большое число клиентов. Как показывает мировая практика, бизнес обычно сам приходит на такие МФЗ, поскольку это выгодно. Поэтому и устанавливаются минимальные расстояние между такими комплексами, чтобы их не было слишком много на трассе и не было необходимости делать съезды через каждый километр, — рассказал «Известиям» Михаил Блинкин.

Расположение АЗС и зон сервиса на российских дорогах, особенно на скоростных магистралях, давно нуждается в регулировании, считает член общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто . МФЗ должны отвечать определенным требованиям, уверен он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Прежде всего подъезды к ним должны быть оборудованы скоростными полосами, чтобы машины, съезжающие с основной магистрали или выезжающие на нее, могли безопасно сбросить или набрать скорость, не мешая другим водителям. Кроме того, водитель должен понимать, что он получит на МФЗ. Для этого необходимы единые стандарты и заблаговременное информирование автомобилистов об услугах, предоставляемых в конкретной мультифункциональной зоне, — считает эксперт.

По его словам, разработанные Минтрансом поправки касаются лишь новых комплексов, которые будут появляться на скоростных дорогах. Они не предполагают закрытия уже существующих на них АЗС, уверен он.

— Автомобилисты не будут отдельно останавливаться, чтобы заправить машину, и отдельно — чтобы «заправиться» самим. Поэтому АЗС либо умрут сами собой, либо на их основе в итоге появятся МФЗ, — полагает Моржаретто.

В компаниях «Лукойл» и «Татнефть» на запрос «Известий» относительно инициативы Минтранса оперативно ответить не смогли.