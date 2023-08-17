Соблюсти станцию: в России хотят запретить АЗС рядом с ТЦ и рынками

Размещение АЗС рядом с ТЦ, рынками и другими местами массового скопления людей предложили запретить. Инициатива зампреда комитета ГД по безопасности, члена «Единой России» Анатолия Выборного направлена главе кабмина Михаилу Мишустину после трагедии в Дагестане. Ее поддерживают в комитете по экономической политике. Сейчас заправочные станции с подземными резервуарами должны размещаться на расстоянии не менее 25 м от домов, газовые — не менее 35 м .

Не допустить повторений

В Госдуме просят пересмотреть правила размещения АЗС в России и ввести запрет на размещение этих объектов рядом с местами массового скопления людей . Такое обращение в адрес премьера Михаила Мишустина после трагедии в Дагестане направил зампред комитета по безопасности ГД Анатолий Выборный. С документом ознакомились «Известия».

— Считаю целесообразным оперативно рассмотреть вопрос о запрете размещения автозаправок вблизи жилых домов, торговых центров и других мест массового скопления людей. Такое соседство потенциально очень опасно. Очевидно, действующих нормативов дистанции от АЗС до различных городских объектов — от 25 до 200 м — недостаточно, так как гибнут люди , — пояснил депутат «Известиям». По его словам, риски повторения подобных трагедии в Дагестане ситуаций усугубляются особенно в современных условиях.

Инициативу поддерживают в комитете по экономической политике ГД.

Последствия взрыва АЗС в Махачкале Фото: ИЗВЕСТИЯ/Яна Штурма

— Согласен с тем, что такое размещение АЗС вблизи жилых домов нужно запретить. Например, в советское время все заправки были вынесены за черту города. Но потом их стали размещать где попало. Однажды в Москве я увидел АЗС на Бережковской набережной чуть ли не на проезжей части, рядом с жилыми домами. Потом ее, правда, убрали , — заявил «Известиям» первый зампред комитета Николай Арефьев.

По его словам, инцидент в Дагестане просто вопиющий. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, нормативы необходимо изменить. Даже в Москве достаточно пустырей в центре города, где АЗС можно поставить без ущерба интересов населения , полагает депутат.

В некоторых регионах России есть заправки, против размещения которых выступали граждане из-за их близости к жилым домам, торговым центрам или детским площадкам . Об этом сообщали региональные СМИ в Рязани, Карелии, Воронеже, Оренбурге, Сургуте .

«Известия» направили запрос в правительство с предложением оценить перспективу поддержки инициативы.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Справка «Известий» ЧП в Махачкале произошло вечером 14 августа. На АЗС на окраине города произошел взрыв, площадь возгорания после которого составила 500 кв. м. По последним данным, число погибших достигло 35 человек. По состоянию на 15 августа в больницах остаются 65 человек. Также разрушения разной степени получили 400 строений. Причиной мог стать загоревшийся автомобиль, который находился в автосервисе рядом с заправкой. После чего огонь перекинулся на складские помещения, где хранилась селитра. Вблизи АЗС и автосервиса находились кафе и молельная комната. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения заправки.

Причина в коррупции

Эксперты оценили инициативу по-разному.

— Основная проблема опасных объектов — соблюдение требований. Сегодня на АЗС без разрешений размещаются газовые заправки и резервуары. Декларируется один объем подземных резервуаров, а устанавливается больший , — заявил «Известиям» зампред экспертного совета всероссийского конкурса «АЗС России» Игорь Маслов.

Поэтому, по его словам, вопрос не столько в размещении заправок рядом с жильем, сколько в правилах эксплуатации . Если существующие требования не соблюдаются, то и более жесткие также не будут, подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Основная задача — в исполнении норм закона. Видимо, требуется большее число проверок, причем не штрафующих за нарушения, не ведущих к коррупционным платежам в адрес проверяющих, а именно приостанавливающих работу в случае расхождения с проектом АЗС , — заявил «Известиям» зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Он считает, что нелегальные АЗС и коррупция проверяющих органов — основные причины возникновения таких ситуаций. Нужно повысить зарплаты сотрудникам контролирующих служб, чтобы у них не было желания получить взятку вместо устранения недостатков , полагает эксперт.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов считает, что возможность размещения опасных объектов вблизи жилых и общественных зон и так ограниченна .

— Более того, нормативные требования, предъявляемые к опасным объектам, в России жестче, чем в большинстве стран. Поэтому дополнительные ограничения выглядят излишними и ненужными , — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его мнению, если речь идет об АЗС или АГЗС, построенной и эксплуатируемой в соответствии со всеми нормативными требованиями, то заправка на таких объектах более чем безопасна. Проблема вовсе не в жесткости предъявляемых требований и стандартов, а в банальном их несоблюдении и отсутствии неотвратимости наказания за это , полагает Павел Баженов.

Глава ОПИ Олег Павлов считает, что, с одной стороны, предложение депутата можно поддержать, так как оно направлено на защиту интересов потребителей, ведь АЗС — объект повышенной опасности. С другой стороны, причиной трагедии стало не место размещения заправки, а нарушение правил по хранению взрывоопасной продукции . Где бы ни размещалась заправка, если на нее привезти большой груз селитры, человеческих жертв не избежать, отметил эксперт.

Ранее руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев заявил «Известиям», что, судя по кадрам с места происшествия, там отсутствовала система водно-пенного пожаротушения, которая блокирует доступ кислорода, чтобы не поддерживалось открытое горение.