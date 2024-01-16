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В России проведут масштабное исследование качества топлива на АЗС

Роскачество проведет исследование качества топлива на АЗС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роскачество планирует провести масштабное исследование автомобильного топлива на российских АЗС, об этом ТАСС 16 января сообщили в организации.

Многие автомобилисты сомневаются по поводу качества бензина и дизельного топлива, исследование должно подтвердить или опровергнуть их подозрения, а также установить качество топлива на конкретных заправках, рассказали представители Роскачества.

В рамках исследования эксперты возьмут образцы топлива на сетевых (федеральных и региональных) и несетевых АЗС. Топливо проверят на соответствие октанового числа заявленному классу, содержание серы, кислорода, воды. Также эксперты изучат фракционный состав, давление насыщенных паров и другие важные параметры.

Исследование проведут совместно с Росстандартом, который выполняет функции государственного надзора на топливном рынке. Итоги планируется опубликовать на портале Роскачества до конца II квартала 2024 года.

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Ранее в январе эксперты «СберАвто» рассказали «Известиям», что для экономии на топливе нужно соблюдать спокойный стиль вождения. Система круиз-контроля поможет экономить топливо на хорошем покрытии, а также на длинных участках спуска или подъема.

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