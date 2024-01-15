Эксперты рассказали о способах содержания авто без ущерба для бюджета

Владение собственным автомобилем требует расходов на топливо, страховку, ремонт и обслуживание, но есть способы экономить на содержании машины без ущерба для любимого авто, отметили эксперты сервиса «СберАвто». Они рассказали «Известиям» 15 января, как снизить ежемесячные расходы на автомобиль.

По словам экспертов, чтобы сэкономить на топливе, нужно соблюдать спокойный стиль вождения.

«Отказ от резких ускорений, жесткого и быстрого торможения — «гонка от светофора до светофора» — и в целом менее агрессивный подход к управлению авто позволит экономить на топливе на регулярной основе. Более того, плавное торможение продлит срок службы тормозных колодок и тормозных дисков», — объяснили аналитики.

Кроме того, они рекомендовали использовать системы круиз-контроля, так как эта опция эффективно помогает экономить топливо на хорошем покрытии, а также на длинных участках спуска или подъема. Также в сервисе посоветовали выключать двигатель при длительных остановках, например на парковке: на холостом ходу автомобиль потребляет максимум топлива.

Еще можно использовать программы лояльности и соответствующие категории кешбэка в банковских приложениях.

«В помощь будут приложения для смартфонов, которые отслеживают цены на топливо на АЗС и позволяют выбирать наиболее приемлемые варианты для заправки, а также участвовать в программах лояльности. Сэкономить поможет и банковская карта с повышенным кешбэком на популярные категории товаров», — отметили в «СберАвто».

Эксперты добавили, что следует контролировать давление в шинах, потому что неправильные показатели могут привести к перерасходу топлива: при подборе оптимальных параметров в зависимости от марки и модели авто, а также от диаметра колес и размера шин стоит ориентироваться на данные автопроизводителя.

Водитель, заботящийся о своем авто, может снизить ежемесячные расходы. Так, нужно не забывать про смену местами шин автомобиля.

«Если машина оснащена передним приводом, скорее всего, передние шины изнашиваются быстрее задних. Чтобы замедлить срок износа резины, необходимо периодически переставлять передние колеса на заднюю ось, а задние колеса — на переднюю ось, чтобы сделать износ протектора всего комплекта шин более равномерным», — сообщили специалисты.

Они также объяснили, что не стоит менять моторное масло слишком часто и слишком редко, это может негативно повлиять на состояние двигателя.

Эксперты рассказали, что после покупки авто важно тщательно изучить руководство к нему и сервисную книжку с перечислением обязательных плановых технических работ, а впоследствии периодически освежать знания. По их словам, это, во-первых, защитит от недобросовестных работников автосервисов, которые могут навязывать ненужные работы, а во-вторых, регулярные проверки состояния двигателя, фильтров, системы охлаждения и других элементов автомобиля помогут предотвратить возможные поломки и снизить расходы на ремонт.

При этом следует своевременно менять воздушный фильтр и самостоятельно проводить простое обслуживание машины. Сэкономить позволит и правильный выбор страховки.

«При подборе выгодных предложений, как первоначального при покупке авто, так и при продлении страховки, желательно изучать варианты, предлагаемые несколькими страховыми компаниями. Не всегда скидка лояльному клиенту бывает больше, чем предложение нового игрока на рынке. Кстати, стоит также помнить, что компании, в которых застрахована, например, квартира или дом, часто дают скидки и при страховании автомобиля», — отметили в «СберАвто».

Также установка телематического прибора способна обеспечить выгоду при покупке полиса каско по специальной страховой программе, добавили в сервисе.

Кроме того, можно рассмотреть вариант страхования автомобиля по франшизе.

«Выбор в пользу такого формата страхования гарантирует значительную скидку при оформлении полиса. И пусть каско по франшизе не защищает от любого возможного ущерба, но позволяет застраховать машину на случай значительных повреждений, которые трудно будет покрыть из собственного бюджета», — объяснили эксперты.

По их словам, можно сэкономить, ограничив круг вписанных в страховку.

«Во-первых, в вопросе допущения к управлению авто других людей лучше обходиться только действительно узким кругом доверенных лиц, которым на самом деле может потребоваться машина. А во-вторых, важно помнить, что если в этот список входит водитель, попадавший в ДТП по своей вине, есть вероятность переплатить за страховку до 50% ее стоимости», — подчеркнули специалисты.

Ранее, 12 января, автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов выразил мнение, что минимальная стоимость новой иномарки в РФ в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн рублей. Пока цена находится на уровне 2,8 млн рублей.