Автоэксперт спрогнозировал подорожание иномарок в РФ в 2024 году

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Солдатов: минимальная цена на новые иномарки может вырасти до 3,2 млн рублей
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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Минимальная стоимость новой иномарки в РФ, которая сейчас на отметке в 2,8 млн рублей, в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн рублей. Такое мнение 12 января высказал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

«Когда мы говорим об изменениях цен на автомобили, то, конечно, надо учитывать курс рубля. Основная валюта — доллар, поэтому чем выше его стоимость, тем, соответственно, выше будут и цены на автомобили. В первую очередь это касается параллельного импорта. Второй фактор — утилизационный сбор, новые ставки прибавляют к стоимости автомобиля 300 тыс. рублей и выше. Третий фактор — новогодние скидки. Всё, что скидывали дилеры в праздники, теперь нужно добирать, а значит, что компенсировать эти скидки, скорее всего, придется за счет повышения цен», — считает Солдатов.

По его мнению, основными драйверами продаж автомобилей станут машины с пробегом.

«На них цены вряд ли упадут, но и поднимутся не критично. В хорошем состоянии иномарка обойдется в 1,5–1,8 млн рублей», — сказал автоэксперт.

Если говорить про АвтоВАЗ, то, по его мнению, повышать цены на отечественные автомобили в этом году не будут.

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Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах.

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