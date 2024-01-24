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В Испании указали на отчаяние Зеленского из-за неудач Украины

ABC: неудачи ВСУ и усталость союзников привели Зеленского в отчаяние
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Президент Украины Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за неудач страны в конфликте с Россией и заблокированной западной помощи. Об этом во вторник, 23 января, сообщила испанская газета ABC.

«Зеленский терпит неудачу в конфликте с Россией, его союзники устали, коррупция на Украине процветает, а разногласия президента с военным руководством его страны неоспоримы», — говорится в материале.

Отмечается также, что военные инициативы президента Украины носят единичный и рассредоточенный характер. Однако они моментально преувеличиваются рядом СМИ, что создает образ возможностей, которых у страны в действительности нет.

Газета также подчеркивает, что Зеленский пытается не допустить переключение внимания с темы конфликта на Украине на фоне других международных проблем.

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2 января колумнист Уильям Галстон в статье для газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, при этом в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

До этого, 15 декабря, телеканал CNN сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией к лету 2024 года, если лишится поддержки США и их союзников. Отмечается, что пока украинская армия вынуждена экономить боеприпасы, российские войска «ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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