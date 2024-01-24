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ГД одобрила в I чтении поправки о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На пленарном заседании в Госдуме в I чтении принят законопроект о конфискации имущества за фейки об армии РФ и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны. Это следует из информации на сайте базы законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Данные поправки в УК РФ позволят конфисковать недвижимость, денежные средства, ценности и другое имущество, которое используется или предназначается для оказания финансовой поддержки преступной деятельности против безопасности государства.

Также законопроект коснется наказаний за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности России (ст. 280.1 УК), публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК) и призывы к введению санкций в отношении страны и ее граждан (ст. 284.2 УК).

Инициативой также предусматривается лишение почетных, воинских и специальных званий и государственных наград за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ (ст. 207.3 УК), за публичные действия, направленные на дискредитацию использования армии (ст. 280.3 УК) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК).

Кроме того, поправки коснутся и оказания содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК,) и реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК).

По словам спикера ГД Вячеслава Володина, за принятие законопроекта проголосовали 395 депутатов. Он также предложил рассмотреть инициативу во II чтении на следующей неделе.

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Законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ был внесен в Госдуму 22 января.

20 января Володин, возглавивший группу законодателей, сообщил о разработке инициативы. Он отметил, что каждый, кто предает Россию, должен возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества.

До этого, 13 января, Володин предложил дополнить УК РФ пунктом о его конфискации у покинувших страну граждан, оскорбляющих государство. Он напомнил, что ряд их заявлений, согласно законодательству, может быть расценен как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации армии.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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