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В Госдуму 22 января внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России, а также призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, будет внесен на рассмотрение Государственной думы (ГД) в понедельник, 22 января. Об этом 20 января сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он указал, что каждый, кто «пытается разрушить Россию», должен понести наказание и «возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества».

«<...> разработан законопроект, который позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации», — указал он в своем Telegram-канале.

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О том, что лидеры фракций ГД разработали законопроект, предусматривающий лишение имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) России и призывы к деятельности против государства, если эта деятельность совершена из корыстных побуждений, сообщалось ранее, 18 января. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект концептуально поддержали силовые ведомства: Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

До этого, 13 января, Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию. Он напомнил, что ряд их заявлений, согласно законодательству страны, может быть расценен как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации ВС РФ.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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