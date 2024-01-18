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В Госдуме разработан законопроект о лишении имущества за фейки о ВС РФ

Лидеры фракций ГД разработали проект о лишении имущества за фейки о ВС России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Лидеры фракций Госдумы (ГД) разработали законопроект, предусматривающий лишение имущества за фейки о Вооруженных силах (ВС) России и призывы к деятельности против государства, если эта деятельность совершена из корыстных побуждений, сообщили 18 января «РИА Новости» со ссылкой на текст документа.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

«В статье 104.1 в пункте «а» части 1 после цифр «206» дополнить словами «207.3 (если преступление совершено из корыстных побуждений)», после цифр «279» дополнить словами «280.4 (если преступление совершено из корыстных побуждений)», — говорится в проекте федерального закона.

В пояснительной записке к документу указано: для пресечения финансирования преступлений и иной деятельности против безопасности Российской Федерации предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования. Кроме того, за фейки и дискредитацию ВС РФ, призывы к введению санкций и экстремизму смогут лишать госнаград.

Авторами законопроекта указаны спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская и другие депутаты.

Данный законопроект концептуально поддержали силовые ведомства: Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

Ранее, 15 января, комиссия кабинета министров РФ по законопроектной работе одобрила проект официального отзыва на инициативу о конфискации имущества у граждан, осужденных за фейки об армии страны.

«Новая инициатива депутатов <...> подразумевает, что конфискация затронет признанных виновными в перечисленных выше преступлениях, если они совершены по корыстным мотивам — например, если фейки или призывы распространялись за деньги», — цитирует документ «Газета.Ru».

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13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию. Он напомнил, что ряд их заявления, согласно законодательству страны, может быть расценен как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации ВС РФ.

5 декабря 2023 года сенатор Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших россиян. Однако он не уточнил, о каких мерах идет речь.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы.

Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.

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