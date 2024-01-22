В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о поправках к УК РФ, предполагающих возможность конфискации имущества за фейки о российской армии. Текст документа опубликован на сайте базы законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Данная инициатива позволит совершать конфискацию недвижимости, денег, ценностей или иного имущества, используемого или предназначенного для финансирования преступной деятельности против безопасности РФ. Кроме того, станет возможным по решению суда лишать почетных званий за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 207.3 УК), за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ (ст. 280.3 УК) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК).

Также подобные изменения коснутся наказаний за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК), публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст.280.4 УК) и призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан (ст. 284.2 УК).

В тот же ряд попадают и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК) и реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК).

Депутат Вячеслав Володин, возглавивший группу законодателей, ранее, 20 января, сообщал о разработке данного законопроекта. Он отметил, что каждый, кто предает Россию, должен возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества.

О том, что лидеры фракций ГД разработали законопроект, предусматривающий лишение имущества за фейки о ВС России и призывы к деятельности против государства, если эта деятельность совершена из корыстных побуждений, сообщалось ранее, 18 января. Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законопроект концептуально поддержали силовые ведомства — Следственный комитет РФ, Генпрокуратура, Минюст и Росфинмониторинг.

До этого, 13 января, Володин предложил дополнить Уголовный кодекс пунктом о конфискации имущества у покинувших страну граждан, оскорбляющих Россию. Он напомнил, что ряд их заявлений, согласно законодательству страны, может быть расценен как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации ВС РФ.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за призывы к воспрепятствованию использования ВС России. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то для граждан, должностных лиц и юридических лиц предусмотрены штрафы. Также Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ. За это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей.