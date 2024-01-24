Государственная дума (ГД) в среду, 24 января, приняла проект обращения к национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на Украине.

В документе напомнили, что официальный Париж отрицает участие французских наемников в военном конфликте на Украине, а наемничество запрещено французским законодательством. Однако объективная информация о потерях в зоне боевых действий свидетельствует об обратном, добавили в обращении.

«Мы обращаемся к тем, кто выступает за сильную суверенную Францию. К тем, кто думает о Франции, уважает память о своих дедах и прадедах так же, как мы уважаем. К тем, кто понимает, что такое фашизм. И, понимая это, никогда не будет помогать нацистам на Украине. <…> Возможно, наше обращение многим поможет принять правильное решение», — передает слова председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Ранее Минобороны РФ рассказало, что 16 января российские военные нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 ранены.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты ведут диалог с Парижем на тему уничтоженных наемников из Франции. Он добавил, что на стороне киевского режима воюет множество иностранных боевиков, о чем Москва неоднократно заявляла.

22 января сообщалось о прибытии на Украину более 300 французских наемников с начала проведения специальной военной операции (СВО). Также подчеркивается, что по состоянию на январь 2024 года на территории Украины остались только 50 военных из Франции.

В тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Париж проявляет лицемерие, когда отказывается признавать наличие французских наемников в Донбассе. Он отметил, что информация об участии наемников из Франции на стороне вооруженных формирований Украины подтверждается в том числе данными разведки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.