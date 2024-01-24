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Российский моряк показал условия на удерживаемом в Мозамбике судне

Моряк на удерживаемом в Мозамбике судне: вещи приходится стирать в ведре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский моряк, который вместе с другими матросами застрял на судне Volopas в порту Мапуту в Мозамбике, показал «Известиям» условия, в которых они живут.

По словам россиянина, ему с моряками приходится стирать вещи в ведре и развешивать на веревке в то время, когда нет ветра.

«Ну вот так вот мы стираемся, в ведерко на сутки замачиваемся. Вот развешали спокойно свои вещи на палубе, пока ветра нет, чтобы не сдуло», — сказал россиянин.

Также моряк пожаловался на погодные условия: по его словам в Мозамбике очень жарко.

«Солнце жарит уже примерно под градусов 30», — рассказал он.

Всего на борту судна находятся два россиянина, два украинца и один литовец. Все они не могут отправиться домой.

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Ранее, 12 января, стало известно, что судовладелец Volopas перестал выделять средства на содержание судна, из-за чего образовались долги перед обслуживающими его компаниями и службами порта Мапуту. Тогда сообщалось, что шхуна находится на территории консульского округа и ходит под флагом Камеруна. В посольстве России в Мозамбике уточнили, что фактически граждане РФ выступают в качестве заложников финансово-имущественного спора между субъектами экономических отношений третьих стран.

22 января моряк Виктор Абусагитов рассказал об условиях на борту Volopas. Он отметил, что ночью на судне невозможно спать, так как постоянно всё мокрое. Готовить еду приходится на мангале. На судне нет топлива и света. По словам россиянина, посуду сначала приходится мыть забортной водой, а затем споласкивать пресной.

В тот же день моряки пожаловались, что четыре месяца вынуждены питаться один раз в день и заряжать свои гаджеты на соседнем корабле. По их словам, судно не обеспечено топливом или береговым питанием, необходимым для проживания на нем. Моряки готовят пищу на плитке с газовым баллоном, которую передали членам экипажа после их попытки приготовить еду на мангале, уточнил украинец.

21 января в МИД РФ заявили, что удерживаемые в Мозамбике российские моряки получают зарплату и имеют возможность выйти на берег. Российские дипломаты ведут непрерывный мониторинг обстановки на борту судна. Морякам из России продолжает оказываться вся необходимая поддержка.

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