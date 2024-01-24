Посол РФ заявил о поддержке Россией идей Ватикана для мира на Украине

Российская сторона приветствует инициативы папы римского Франциска, которые понтифик предлагает для достижения мира на Украине. Об этом 24 января сообщил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.

«Со своей стороны, приветствуем любые инициативы, которые могли бы приблизить достижение прочного и долговечного мира на Украине, особенно когда они исходят от таких авторитетных лидеров, как Франциск», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Посол с сожалением отметил, что для киевского режима, как показала практика, авторитетным является только «мнение политиканов, которые заинтересованы не в прекращении боевых действий, а в раздувании конфликта путем накачивания Украины оружием и боеприпасами».

«Кроме того, киевское руководство само связало себе руки, введя законодательный запрет на ведение переговоров с Россией», — добавил Солтановский.

Дипломат также указал, что российская сторона исходит из того, что сторонники РФ в Ватикане «это понимают и учитывают».

До этого, 18 сентября, Солтановский сообщил, что папа римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине. Понтифик в этот день провел личную встречу с российским дипломатом после передачи верительных грамот. По словам Солтановского, Франциск выразил уважительное отношение к России, ее народу и культуре.

Франциск неоднократно осуждал конфликт между Россией и Украиной. В конце мая 2023 года он заявил, что военные действия закончатся при диалоге Москвы и Киева. Понтифик поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.

29 июня в Даниловском монастыре состоялась встреча Дзуппи и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На встрече они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.