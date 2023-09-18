Стало известно о заинтересованности папы римского в миссии на Украине
Папа римский Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи по Украине, сообщил 18 сентября посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
Личная встреча Солтановского с понтификом прошла 18 сентября после передачи верительных грамот.
По словам дипломата, Франциск выразил уважительное отношение к России, ее народу и культуре.
«Папа Франциск выразил заинтересованность в продолжении миротворческой миссии, которую по его поручению осуществляет глава Итальянской епископской конференции кардинал Маттео Дзуппи», — приводит его слова «РИА Новости».
Солтановский также обсудил с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином ситуацию на Украине и иные актуальные проблемы международной повестки.
Франциск неоднократно осуждал конфликт между Россией и Украиной. В конце мая он заявил, что он закончится при диалоге Москвы и Киева.
Понтифик поручил кардиналу Маттео Зуппи, архиепископу Болонскому и президенту Конференции итальянских епископов, возглавить миротворческую миссию на Украине. В МИД России положительно оценили данный шаг.
29 июня в Даниловском монастыре состоялась встреча Дзуппи и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На встрече они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине.