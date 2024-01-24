Врач рассказал о важности магния для организма

Магний участвует во множестве биологических процессов в организме человека: регулирует работу нервной системы, сокращение и расслабление мышц, водно-электролитный баланс, участвует в формировании костей и зубов. К чему может привести дефицит этого микроэлемента и как его распознать, «Известиям» 24 января рассказал врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.

«Магний отвечает за множество критически важных процессов. К примеру, за расслабление мышцы после того, как она сократилась. Это важно не только для работы опорно-двигательного аппарата, но и для поддержания здорового сердечного ритма. Помимо этого, магний помогает регулировать уровень глюкозы в крови и артериальное давление, а еще играет важную роль в преобразовании пищи в энергию. Это напрямую влияет на уровень бодрости и общее состояние человека», — объяснил врач.

По его словам, потребность в магнии у всех людей разная: если у взрослых женщин она составляет 310–320 мг, то во время беременности и лактации возрастает до 350–360 мг в сутки. У мужчин она изначально выше, чем у женщин, и составляет 400–420 мг. Высокая потребность в микроэлементе у подростков 14–17 лет: 410 мг для мальчиков, 360 мг в день для девочек.

Как отметил специалист, макроэлемент поступает в организм с пищей. Он содержится в орехах (преимущественно в миндале и кешью), тыквенных семечках, листовом салате, бобовых, рыбе (лососе, треске). Для восполнения суточной нормы магния взрослой женщине требуется около 310–320 мг этого вещества в день. Одно авокадо может обеспечить примерно 15% нормы, горсть орехов (примерно 30 г) — 20–25%, бобовые (чечевица, фасоль, горох) — до 30%. Небольшая горсть тыквенных семечек или порция шпината может покрыть почти половину суточной нормы. Однако следует помнить, что содержание магния в продуктах может меняться в зависимости от способа их приготовления: жарка на сильном огне и длительная варка делают блюдо гораздо менее полезным.

При скудном, однообразном питании этот показатель может снижаться, негативно влияя на самочувствие. Также важно учитывать, что на то, как магний усваивается организмом, влияет множество факторов.

Например, как объяснил специалист, если человек много нервничает, злоупотребляет алкогольными напитками или страдает некоторыми хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, болезнью Крона, целиакией), усвоение магния ухудшается и может развиться его дефицит. Мешает этому и недостаток некоторых других питательных веществ — в первую очередь витаминов D и B6, кальция, калия. Именно они отвечают за то, как микроэлемент усваивается, транспортируется и взаимодействует с тканями и органами.

При повышенной физической и умственной нагрузке для нормальной работы организма, по его словам, магния требуется больше, поэтому даже при полноценной диете может развиться дефицит. А длительный дефицит может сказаться на сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, нервной системе, негативно влиять на уровень энергии и обмен веществ.

«Одним из первых признаков может быть усталость и общее ощущение слабости. Также могут возникать мышечные спазмы и судороги, особенно частые в ночное время или после физических нагрузок. Нарушения в работе нервной системы могут проявляться в виде повышенной раздражительности, беспокойства, а в некоторых случаях и депрессивных состояний. Кроме того, дефицит магния может повлиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая риск развития гипертонии или сердечной недостаточности. Женщины могут заметить усиление симптомов ПМС, а люди с диабетом — что уровень глюкозы в крови хуже поддается коррекции», — пояснил Банный.

Однако специалист подчеркнул, что такие симптомы неспецифичны: их можно списать на усталость, метеозависимость, повышенную чувствительность или имеющиеся хронические заболевания. Поэтому часто такое состояние остаётся недиагностированным, а значит, не корректируется.

«По данным нашей лаборатории за прошлый год, показатель довольно часто оказывался выше нормы. У детей до 17 лет — в 36,67% случаев, у взрослых — в 2–4% от общего числа обследованных пациентов. Это еще раз подтверждает, что очень важно сдавать анализы, прежде чем приступать к приему добавок, иначе можно спровоцировать гипермагниемию. Это состояние, при котором может возникнуть гипотония, сердечная недостаточность, угнетение дыхательной функции и другие опасные осложнения», — подытожил врач.

16 января врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова рассказала, что молочные продукты снижают риск переломов у пожилых людей. По ее словам, пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция.