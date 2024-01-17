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Названы снижающие риск переломов у пожилых людей продукты

Ревматолог Коршунова: молочные продукты снижают риск переломов у пожилых
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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Частой причиной переломов у пожилых людей является остеопороз, одним из факторов риска развития которого является недостаток кальция. О том, каким должно быть питание у пожилых людей, чтобы компенсировать дефицит кальция «Известиям» 17 января рассказала врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова.

Она отметила, что при остеопорозе кости становятся более хрупкими и тонкими за счет снижения минеральной плотности костей, из-за чего даже незначительный удар может привести к перелому. Чаще случаются переломы шейки бедра, лучевой кости и позвонков, которые могут привести к инвалидизации.

«Пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция», — рассказала Коршунова.

По ее словам, кальций также можно получить из зеленых овощей (брокколи, различные виды листовых салатов, зелени), орехов, семян и бобовых. Однако кальций практически не усваивается без витамина Д. Поэтому при дефиците этого витамина, даже при достаточном поступлении кальция с пищевыми продуктами, организм может испытывать дефицит кальция.

«Витамин Д содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь), яичных желтках. Не стоит забывать про продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы и орехи», — посоветовала ревматолог.

Также она обратила внимание, что адекватные физические упражнения такие как занятия в бассейне, скандинавская ходьба и прогулки на свежем воздухе, способны укрепить кости и мышцы.

«Пожилым людям необходимо тщательнее следить за собой и избегать опасных ситуаций, которые в совокупности с ухудшающимся зрением могут приводить к падениям. Использование дополнительных средств опоры — трости или ходунков — также помогут снизить риск падений, и, следовательно, переломов», — резюмировала Коршунова.

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В ноябре прошлого года врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков призвал пожилых людей есть больше рыбы. Он объяснил, что им нужен белок, но получать его необходимо из правильных продуктов. Например, из рыбы, морепродуктов и птицы, а вот красного мяса лучше избегать.

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