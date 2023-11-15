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Врач посоветовал пожилым людям есть больше рыбы

Эндокринолог Поляков: пожилым людям стоит есть больше рыбы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал пожилым людям включить в рацион рыбу, морепродукты и птицу, поскольку важно получать белок из правильных продуктов.

В беседе с «Вечерней Москвой» 14 ноября специалист отметил, что полностью избегать белка не стоит из-за необходимости в обновлении ткани. Это важный компонент для сохранения здоровья и физической формы. Поляков обратил внимание на то, что способность организма усваивать питательные вещества с возрастом снижается.

В сутки женщинам стоит съедать 200–300 г белка, мужчинам — 300–400 г, пишет РИАМО. Диетолог отметил, что если имеются физические нагрузки, то норма потребления белка увеличивается.

«С помощью белка синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани. То есть весь строительный материал зависит от этого микроэлемента», — цитирует врача телеканал «360».

Поляков посоветовал сократить потребление красного мяса, отмечает RT. По словам врача, в нем много метионина, повышающего риски развития опухолей.

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В июле диетолог Ирина Писарева посоветовала людям старше 50 лет снизить потребление красного мяса и принимать в пищу легкий белок, который есть в мясе курицы, индейки и перепелки. По ее словам, недостаток белка приводит к старению кожи. Также следует употреблять больше рыбы и морепродуктов, богатых омегой-3, сообщает НСН.

В 2021 году ученые из Австралии, Нидерландов и США провели исследование и выяснили, что потребление богатых кальцием и белками молочных продуктов уменьшает число переломов и падений у людей в домах престарелых. Так, риски переломов снизились на 33%. На 11% снизился и риск падений, отмечает телеканал «Звезда».

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