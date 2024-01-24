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Биограф Саймон Шустер описал жизнь Зеленского в подземном бункере

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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency
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Биограф президента Украины Владимира Зеленского Саймон Шустер в своей книге The Showman описал жизнь украинского лидера в бункере в первые месяцы после начала спецоперации. Отрывки из книги публикует The Telegraph.

Убежище, по словам Шустера, находится под резиденцией украинского президента в Киеве. Первые ночи в бункере для Зеленского были самыми тяжелыми: он спал на узкой кровати, ел черствый хлеб, консервы и сладости.

Украинский лидер был бледным, жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха, пишет биограф. Его помощница вспоминает, что он «был похож на ходячий труп».

Президент также мало спал и будил своих подчиненных по ночам, требуя доложить ему о военной обстановке.

«В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — приводятся в книге слова Зеленского.

Спустя время бункер обустроили. Там поставили гантели, штангу и стол для пинг-понга, где Зеленский занимался. Он также организовал просмотры голливудских фильмов со своими подчиненными. На завтрак ему подавали яичницу, а помощников начали кормить гуляшем и хот-догами.

Иногда во время трапезы украинский лидер наливал себе и своему окружению вино, даже после введения правительством запрета на продажу алкоголя.

«Зеленский и его команда сохраняли запас алкоголя даже после того, как правительство запретило его продажу, и время от времени он наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за едой», — указано в книге.

Отрывки из книги про Зеленского появились в СМИ 4 января этого года, сама книга вышла в свет 23 января.

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В феврале прошлого года Зеленский показал свой бункер. На кадрах можно увидеть помещение с привычным набором мебели, в котором плотно занавешены шторы. Кроме того, в кадр попала раковина с крупным зеркалом и светодиодной подсветкой. Тогда украинский лидер заявил, что живет там уже год.

Тогда же Шустер рассказал про обстановку в бункере Зеленского. Сообщалось, что Банковая улица, где находится резиденция главы государства, — это бетонный блок офисов, который окружен стальным кольцом. Между ними расположены контрольно-пропускные пункты с постами вооруженной охраны. Доступ внутрь предоставляется только для тех, у кого есть необходимые документы и паспорт. При этом солдаты спрашивают у пешеходов секретные пароли, которые меняют каждый день: часто они представляют собою просто бессмысленные фразы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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