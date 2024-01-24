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ВСУ в четыре раза сократили число выстрелов в день из-за нехватки снарядов

FT: ВСУ сократили число выстрелов в день в четыре раза из-за нехватки снарядов
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Украинские военные признались, что испытывают нехватку боеприпасов, в связи с чем вынуждены экономить снаряды и в последние две недели сократили количество производимых в день выстрелов в четыре раза. Об этом 24 января пишет газета Financial Times.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали СМИ, что на фоне сокращения западных поставок они вынуждены ограничивать использование вооружений, в то время как российские войска не останавливаются и только «усиливают свои атаки».

«Боеприпасов действительно не хватает», — цитирует издание старшего офицера артиллерийской бригады ВСУ.

В настоящее время Украина сократила количество производимых в день выстрелов до 2 тыс. в день, тогда как во время летнего контрнаступления их делалось до 8 тыс. день, уточнил военный.

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Ранее, 19 января, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал ситуацию на линии фронта сложной в связи с высокой интенсивностью боевых действий. Подоляк также заявил о важности для украинских войск поставок из ФРГ систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет для них. Он отметил, что в поставках Украине не должно быть никаких ограничений.

В тот же день директор норвежско-финской компании Nammo, специализирующейся на производстве боеприпасов предупредил, что в Финляндии ввиду запланированных на 1 и 2 февраля забастовок крупных промышленных предприятий могут значительно сократиться поставки вооружений на Украину.

Ранее, 4 января, французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что ВСУ израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

6 января журнал Focus написал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Отмечается, что это ставит страну в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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