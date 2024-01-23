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Лавров заявил о блокировке США усилий ООН остановить кровопролитие в секторе Газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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США блокируют все усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа. Об этом заявил 23 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

«Вызывает оторопь изворотливость американской дипломатии, которая то ветирует резолюции о прекращении огня, то призывает к снижению интенсивности боевых действий в Газе. Ясно, что это дает карт-бланш на продолжение коллективного наказания палестинцев», — заявил он в ходе выступления, трансляция которого ведется на YouTube-канале российского дипведомства.

Лавров отметил, что накануне заседания российская сторона предложила проект заявления с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня, однако США и союзники заблокировали документ, подтвердив тем самым, что сохранение жизни мирных палестинцев в их приоритеты не входит.

По его словам, неспособность Совбеза к принятию исчерпывающих мер по ситуации на Ближнем Востоке привела к тому, что нынешнее обострение конфликта в Палестине «дало метастазы по всему региону», причем вновь не без пагубного участия США и их союзников. Их военное присутствие там создает всё новые риски для международной безопасности, добавил глава российского МИДа.

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Ранее в этот день в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его палестинского коллеги Рияда аль-Малики. В ходе переговоров стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения кровопролития в секторе Газа.

Также 23 января Лавров призвал президента США Джо Байдена «не тянуть с созданием палестинского государства». Глава российского МИДа также призвал не допустить вытеснения палестинцев с их земли и опустошения этих территорий.

20 января пресс-секретарь президента Палестины Набиль Абу Рудейна призвал США признать государство Палестина. Также он указал на то, что Вашингтону необходимо перестать ограничиваться разговорами о решении ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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