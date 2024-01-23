Назван самый популярный люксовый автомобиль в России

Самым популярным люксовым автомобилем в России по итогам 2023 года стал кроссовер Lamborghini Urus. За год был реализован 101 такой автомобиль, сообщает 23 января аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по популярности расположился кроссовер Bentley Bentayga (97 ед.), в тройку лидеров также попал Rolls-Royce Cullinan (65 ед.). Пятерку дополнили Bentley Continental GT (31 ед.) и Maserati Grecale (26 ед.). Maserati Levante, который был самым продаваемым люксовым авто в РФ в 2022 году, занял только шестую позицию.

Всего по итогам года в России было реализовано 447 новых машин сегмента Luxury — на 30% больше, чем в 2022-м. Каждый третий проданный люксовый автомобиль относится к марке Bentley (145 ед.), каждый четвертый — к Lamborghini (115 ед.), каждый пятый — к Rolls-Royce (85 ед.), а каждый девятый — к Maserati (50 ед.). Также в 2023 году в РФ было реализовано 41 новый автомобиль Ferrari и 11 машин марки Aston Martin.

Согласно открытым данным классифайдов, новый Lamborghini Urus 2023 года выпуска стоит в России от 42,9 млн рублей. Автомобиль оснащен четырехлитровым мотором мощностью 666 л.с. и системой полного привода.

По итогам 2023 года продажи подержанных автомобилей премиальных брендов в возрасте до трех лет в России выросли на 16%, самыми востребованными моделями стали BMW X5 и Lexus RX. Об этом 23 января «Известиям» сообщили эксперты «Авито Авто». Средняя стоимость трехлетнего премиум-автомобиля с пробегом в России в 2023 году составила 6,9 млн рублей, рассказали аналитики.

В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщало агентство ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат».