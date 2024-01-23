Названы самые «аварийные» китайские автомобили в России

С увеличением доли китайских машин в российском автопарке растет количество владельцев, страхующих машины по каско. За последние две года (I квартал 2022 года — IV квартал 2023 года) количество заявлений о страховом случае с машинами брендов из КНР выросло в четыре раза, сообщает 23 января страховая компания «Росгосстрах».

За этот период больше всего заявлений о страховом случае подавали владельцы автомобилей Chery, в тройку лидеров попали машины Haval и Geely. Это самые популярные у россиян марки автомобилей из КНР, которые чаще остальных встречаются на дорогах страны.

В пятерку по количеству страховых случаев вошли Omoda и Changan. При этом продажи машин Omoda стартовали только в конце 2022 года, а происшествия с ними компания начала фиксировать в 2023-м. Марка Exeed заняла шестое место, количество страховых случаев с автомобилями других китайских брендов уже на порядок меньше.

В декабре 2023 года траты россиян на покупку новых автомобилей составили 384,7 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, сообщало агентство ТАСС 23 января со ссылкой на исследование «Открытие авто» и аналитического агентства «Автостат». Траты россиян на новые машины в прошлом месяце оказались на 17% больше, чем в ноябре прошлого года, и в 2,6 раза выше, чем в декабре 2022 года.

Российский авторынок на 50% состоит из машин китайских брендов. Об этом 18 января рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его словам, в стране представлено около 60 китайских брендов.