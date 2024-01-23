Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам со стороны России

НАТО не видит непосредственной военной угрозы со стороны России в отношении стран — членов блока, заявил 23 января генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

«Конечно, мы внимательно следим за тем, что делает Россия. Мы повысили нашу бдительность», — цитирует его Agenzia Nova.

Столтенберг добавил, что после начала спецоперации на Украине перед НАТО стояли две задачи, которые заключались в поддержке Киева и недопущении эскалации между альянсом и РФ.

Ранее, 21 января, замглавы МИД РФ Александр Грушко указал, что масштаб проводимых НАТО учений Steadfast Defender 2024 указывает на курс альянса на возвращение к схемам холодной войны. Также учения являются одним из элементов гибридной войны Запада против России, отметил он.

До этого, 18 января, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведет крупнейшие за последние десятилетия учения. Агентство DPA уточняло, что там будут отрабатываться приведение в боевую готовность и развертывание сухопутных сил, а сценарием станет нападение России на территорию союзников.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин повторно заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО. Он отметил, что США пугают Европу Россией только для того, чтобы европейские страны платили деньги альянсу.