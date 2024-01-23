Жителя Одессы насильно мобилизовали прямо в автобусе

В украинской Одессе люди в форме решили увезти мужчину в военкомат прямо из общественного транспорта. Об этом сообщило издание «Думская» в своем Telegram-канале 23 января.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как пассажир пытается удержаться за сиденье автобуса, а его насильно вытаскивают военнослужащие ВСУ.

«Видео из одесской маршрутки сегодня. Военнослужащие силой пытались вывести человека из транспорта. Мужчина, в свою очередь, просил других пассажиров вызвать полицию», — указано в сообщении.

Заметив камеру, мужчины в форме потребовали не снимать и пригрозили оператору увезти с собой и его. «Не снимай, нельзя, сейчас с нами поедешь», — предупредили боевики. После этого запись прекращается.

Пассажиры при этом возмущались и просили военнослужащих оставить мужчину в покое.

16 января стало известно, что украинские водители отказываются отправляться на заработки в Одессу ввиду страха быть мобилизованными в ряды ВСУ. Причем, как отмечается, на решение водителей не влияет и довольно привлекательная перспектива заработка в Одессе, сумма которого может достигать 25 тыс. гривен ($660) в месяц, что почти в четыре раза больше зарплаты водителей в Кропивницком в Кировоградской области.

3 января советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

Ранее, 25 декабря, украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.